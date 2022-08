Ljetne brige: Što napraviti ako vam smartfon padne u slanu vodu?

Dolaskom sezone odmora dosta telefona završi i u moru. Ako nekim slučajem i vaš odluči 'zaroniti', ne brinite se i poduzmite ove korake

Kontaktirajte s pružateljem usluge i javite što se dogodilo te zamolite da prebace stari broj na nov uređaj. Uz pomoć alata poput Appleovog 'Find my', uređaj možete prijaviti kao ukraden, deaktivirati ga ili ga maknuti iz računa. Ako imate sigurnosnu pohranu na oblaku, nju možete iskoristiti za povrat svih podataka na novi telefon.

Otišli ste na more i uživate u odmoru, no u trenutku nepažnje telefon vam sklizne iz ruku ili ga u džepu ponesete na plivanje. S obzirom na mogućnost gubitka uređaja, scenarij može biti vrlo skup ili, ako imate sreće, bezazlen. Evo što biste trebali napraviti.

Ugasite uređaj i osušite ga

Pronašli ste telefon? Odmah ga ugasite. Pomoću čistog ručnika osušite ga i, ovisno o modelu, izvucite telefon iz maskice. Nakon toga, što ovisi o starosti modela, maknite SIM karticu, memorijske ladice i bateriju.

Ako je vaš smartfon u vodootpornoj maskici ili ima IP certifikat koji jamči zaštitu od vode, samo ga ugasite i isperite slatkom vodom. Obrišite ga ručnikom i pustite da se suši nekoliko sati prije nego što ga pokušate opet koristiti.

No ako nije vodootporan, ne stavljajte ga u rižu, jer to neće pomoći. Riža neće napraviti ništa, a voda će se osušiti i telefon ostaviti punim kristalizirane soli koja će za to vrijeme korodirati elektroniku. Ako želite opet koristiti taj uređaj, morat ćete se požuriti, rastaviti ga i očistiti prije nego što korozija trajno ošteti unutarnje spojeve.