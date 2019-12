Ne znate kako sakriti svoj rođendan na Facebooku? Postoji rješenje

U eri gdje vas doslovno svaki uređaj koji nosite na neki način 'špijunira', paranoja vezana uz društvene mreže u velikom je broju slučajeva opravdana. Evo kako na Facebooku možete sakriti svoj datum rođenja, koristili vi računalo ili smartfon

Jednostavno morate sakriti točan datum vašeg rođendana od nepoželjnih promatrača na Facebooku? Ne brinite - metoda je vrlo jednostavna. Prvo ćemo objasniti kako to možete napraviti na računalu, a nakon toga i na smartfonima.

Računala

Prvo ćete se htjeti prijaviti na Facebook.com pomoću Maca i PC-ja. Otiđite na svoj profil klikom na vaše ime u gornjoj traci. Uredite profil klikom na 'Edit Profile' koji se nalazi u donjem desnom kutu vaše pozadinske fotografije. Skrolajte prema dolje i birajte 'Edit your about info' kako biste uredili prikaz vaših osnovnih informacija. Stranici također možete pristupiti klikom na 'About' karticu na vašem profilu. Nakon što ste to napravili birajte 'Contact and Basic Info' u lijevom izborniku.

Povucite miš iznad datuma rođenja 'Birth Date' ili 'Birth Year' i izaberite ikonicu s ljudima koja se nalazi odmah do 'Edit'. Tu možete djelomično ili potpuno sakriti vaše dodatne informacije. Kliknite na hamburger meni pored datuma i godine i birajte stavku 'Only me', kako biste datum mogli vidjeti samo vi - i to je to.