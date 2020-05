Prva istraživanja obavljena u SAD-u daju naslutiti kako jedna od mutacija - D614G - postupno preuzima primat i mogla bi virus učiniti lakše prenosivim

Mutacije u virusima nisu neobična pojava. No, pitanje je hoće li učiniti virus zaraznijim ili opasnijim po ljude.

Prva istraživanja obavljena u SAD-u daju naslutiti kako jedna od mutacija - D614G - postupno preuzima primat i mogla bi virus učiniti lakše prenosivim. Rezultate tih istraživanja zasad još nisu pregledali drugi znanstvenici, niti su službeno objavljeni.

Istraživači pri Nacionalnom laboratoriju Los Alamos u američkoj saveznoj državi New Mexico pratili su promjene u šiljcima koji virusu daju prepoznatljiv izgled koristeći bazu podataka Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Primijetili su kako zbog mutacije D614G koronavirus raste brže nego inače. Kakve to konkretne posljedice ima zasad još nije posve jasno.

Zasad bez dovoljno informacija

Na našoj strani Atlantika istraživači u Velikoj Britaniji analizirali su podatke prikupljene od pacijenata u gradu Sheffieldu. Iako su otkrili kako ljudi s tom mutacijom imaju veću količinu virusa u uzorcima, zasad nisu našli dokaze kako su zbog toga bili bolesniji ili ostajali u bolnici dulje nego drugi pacijenti.

Drugo istraživanje, provedeno pri University College London, otkrilo je 198 mutacija koje se ponavljaju, dok su pri Sveučilištu u Glasgowu ustanovili kako te promjene zasad nisu rezultirale stvaranjem novog soja virusa, već kako trenutno cirkulira samo jedan.

Praćenje malih promjena u strukturi virusa važno je za njegovo bolje razumijevanje i izradu cjepiva. Primjerice, virus obične gripe mutira toliko brzo da je potrebno cjepivo mijenjati svake godine kako bi se moglo nositi sa sojem koji je u danom trenutku u opticaju.

Brojna nastojanja izrade cjepiva koja su trenutno u razvoju ciljaju spomenute šiljke virusa. Ideja je omogućiti vašem tijelu prepoznavanje jedinstvenog elementa u njima i tako mu pomoći u borbi protiv njega. Ali, ako se šiljak mijenja cjepiva koja se oslanjaju na ovaj pristup mogla bi biti manje učinkovita.

Bilo kako bilo, znanstvenici trenutno nemaju dovoljno informacija o promjenama u koronavirusu za definitivne zaključke, piše BBC.