Nastavi li se magnetski sjeverni pol pomicati ovom brzinom uskoro će završiti u Sibiru, a posljedice bi mogle biti dramatične

Sjeverni pol mijenja mjesto

Jučer u Kanadi, sutra u Sibiru

Kad je 1831. utvrđen točan položaj magnetskog Sjevernog pola, on se nalazio iznad sjeverne Kanade i bio je udaljen oko 2750 kilometara od geografskog Sjevernog pola. Do 1989. magnetski Sjeverni pol približavao se geografskom polu brzinom od pet do 15 kilometara na godinu.

Prema podacima pariškog Instituta za globalnu fiziku, magnetski pol trenutno se pomiče brzinom od 55 kilometara na godinu, a 2007. je od geografskog pola bio udaljen 550 kilometara.

Nastavi li se pomicati istom brzinom i u istom smjeru, aurora borealis, polarna svjetlost koja se javlja u područjima oko magnetskog Sjevernog pola već će se dogodine bolje vidjeti iznad Sibira nego iznad Kanade, napominju stručnjaci.