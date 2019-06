NASA će dozvoliti turističke posjete Međunarodnoj svemirskoj postaji

Američka agencija NASA izvijestila je da će od iduće godine uz plaćanje odobravati svemirskim turistima i tvrtkama da koriste Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) za kraće boravke

'NASA otvara Međunarodnu svemirsku stanicu za komercijalna putovanja", rekao je u New Yorku Jeff DeWit, financijski direktor američke svemirske agencije. Robyn Gatens, izvršni direktor MSS-a, objasnio je kako će se raditi o dvije kratke privatne misije godišnje.

To će biti boravci do 30 dana, navela je NASA, a potencijalno do dvanaestak privatnih astronauta bi moglo godišnje boraviti na MSS-u.