Nakon prvog kolapsa u povijesti industriju smartfona čekaju veliki izazovi, a evo kada bi moglo doći do oporavka

Bile su to tek naznake potopa koji je uslijedio. Prodaja novih pametnih telefona doživjela je prvi kolaps otkad je izumljen taj uređaj.

U tvrtki Juniper Research ukazuju na drugu potencijalno problematičnu posljedicu pandemije. Najcrnji scenarij predviđa kako bi telekomi mogli u nadolazećih devet mjeseci izgubiti i do 25 milijardi američkih dolara prihoda, ponajviše smanjenim prihodima od roaminga uslijed pada broja međunarodnih putovanja. Prihodi roaminga čine oko šest posto ukupnih prihoda telekom operatora na globalnoj razini.

Osim pada prodaje i prihoda, očekuje se kako će biti usporen razvoj te plasman proizvoda iduće generacije. To se posebno odnosi na modele koji podržavaju mreže 5G, a koji su od ove godine trebali postajati sve jeftiniji.

Iz tvrtke ABI Research upozoravaju da bi proizvodnja pametnih telefona mogla pasti i do 30 posto u prvoj polovici 2020. godine. Očekuju da će pandemija biti pod kontrolom do kraja ove godine, ali oporavak će biti spor i mukotrpan.

Uz to, zbog pandemije bio je otkazan najveći svjetski sajam mobilne tehnologije Mobile World Congress, tijekom kojeg su trebali biti predstavljeni brojni novi modeli pametnih telefona, kao i niz srodnih događanja.

U narednom razdoblju kupci će nove mobitele početi sve češće kupovati online pa postoji mogućnost da se prava kriza počne osjećati tek za mjesec ili dva. Očekuje se i nedostatak dijelova, što već osjećaju i domaći servisi, tako da će i to biti razlog za veću kupnju novih uređaja.

Zbog zaustavljene i otežane proizvodnje, kao i problema s dostavom uređaja iz tvornica, domaći trgovci sve teže dolaze do novih količina mobitela, pa Ćosić ne isključuje mogućnost nestašica u nekom trenutku.

Pandemija koronavirusa svima će nanijeti štetu jer nisu otvorene fizičke trgovine, a one online ipak ne mogu zamijeniti fizički kontakt. Mnogi korisnici ni ne znaju kupovati online, a postoje i kupci koji se koriste internetom, ali ne žele ostavljati svoje podatke kroz online kupnju', rekao je tportalu Krunoslav Ćosić , glavni urednik web odredišta Portofon.

'Prvi problem s proizvodnjom mobitela nastao je početkom veljače ove godine, tijekom trajanja Proljetnog festivala (kineske Nove godine), nakon kojeg se radnici nisu vratili u svoje tvornice. Zbog toga je došlo do čak 38 posto manje isporuka pametnih telefona u svijetu u veljači.

Oporavak ne prije jeseni ove godine

Krizu će preživjeti proizvođači koji su preselili pogone iz Kine u druge države i diversificirali proizvodnju. Ćosić kao primjer navodi Samsung, čije su tvornice prije godinu-dvije preseljene u Vijetnam, Južnu Koreju, Brazil i SAD.

Iako se Kina trenutno izvlači iz krize, pitanje je hoće li kod njih doći do još jednog vala pandemije, koji bi mogao zadati daleko veći udarac u ovoj godini. Mnogi, poput Applea i OnePlusa, imaju svoje tvornice u Indiji, ali ova je zemlja upravo izolirana i blokirana, tako da će u svibnju i lipnju doći do još većeg nedostatka uređaja na tržištu.

Što se oporavka tiče, Ćosić kaže kako bi mogao potrajati do jeseni ove godine, dok pandemija ne završi u većini dijelova svijeta, ako je moguće povući analogiju s Kinom, u kojoj se situacija nakon dva i pol mjeseca počinje vraćati u normalu.

'Moglo bi doći i do poskupljenja uređaja zbog manjka dijelova na tržištu, što će biti pogubno za manja tržišta poput našeg, na kojem trgovci ne mogu dugoročno kompenzirati cijenu, s obzirom na to da neki rade s maržom od dva do četiri posto', upozorio je Ćosić.