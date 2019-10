Najmoćnije zemaljsko oruđe za otkrivanje gravitacijskih valova u svemiru dobiva veliku nadogradnju

Japanski opservatorij pridružuje se trima postojećim divovskim detektorima u Washingtonu, Louisiani i Italiji kako bi formirali globalnu mrežu opservatorija koji proučavaju gravitacijske valove

'Što više detektora imamo u globalnoj mreži, to ćemo preciznije lokalizirati signale gravitacijskog vala i bolje odrediti temeljnu prirodu kataklizmičkih događaja koji su proizveli signale, rekao je David Reitze, izvršni direktor laboratorija LIGO. Nova globalna mreža mogla bi u konačnici otkriti 100 sudara godišnje, smatra pak Vicky Kalogera, astrofizičarka sa Sveučilišta Northwestern.

Kako radi detektor gravitacijskih valova

KAGRA će raditi slično kao i LIGO. Detektor gravitacijskog vala u obliku slova L sastoji se od dvije cijevi dužine po četiri kilometra. Detektor ispucava laserskim snop i dijeli ga na dva dijela. Snopovi se odbijaju od ogledala i vraćaju nazad i poništavaju jedan drugi. No kad dođe do gravitacijskog vala, on iskrivljuje prostor pa jedna cijev nakratko postaje duža, a druga kraća. Kad se to dogodi, dva svjetlosna vala međusobno se više ne neutraliziraju pa detektor bilježi bljesak svjetlosti.