Najbolji imitator Diabla 2 se vratio: Proveli smo tjedan dana u Path of Exileu 2

Nakon što je zajednica zagriženih fanova Diabla 2 dala mlaki palac gore Diablu 4 te provela sate u brojnim modernim igrama koje se poigravaju originalnom formulom prolaska kroz tamnice i sakupljanjem sve bolje i bolje opreme, svi do zadnjeg bi se uvijek sjetili originala.

Grinding Gear Games nije tražio puno dalje od izvornika da bi stvorio Path of Exile, besplatni akcijski RPG koji jako puno toga posuđuje od Blizzardovog hita, ali u formulu mračne fantastike ubacuje nekolicinu svojih jedinstvenih rješenja. Rezultat je, sudeći prema masivnoj popularnosti, bio pun pogodak - Path of Exile i dandanas okuplja zagrižene fanove akcijskih RPG-ova, no čini se da polako usporava kako bi otvorio vrata nastavku.

Fino smo se načekali

Path of Exile 2 morao sam tako čekati dulje od pet godina. Nakon prve najave 15. studenog 2019., radovao sam se skorašnjem početku ranog pristupa, no nakon nekoliko odgoda shvatio sam da proizvođačima treba vremena da smisle nešto novo. Godinama poslije Path of Exile 2 je konačno stigao.