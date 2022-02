Najavili su kišni vikend, a vi nemate što za zaigrati? Preuzmite Brothers: A Tale of Two Sons potpuno besplatno

Epic Games Store, kao skoro svakog tjedna do sad, nudi premijske igre potpuno besplatno. Ovaj put možemo preuzeti nagrađivanu akcijsku avanturu za dva igrača Brothers: A Tale of Two Sons

Epic Games Store, po uigranoj rutini, svakog četvrtka nudi novu besplatnu igru koju igrači mogu preuzeti i dodati njihovim kolekcijama. Ovog je tjedna na red stigla digitalna bajka koju je režirao švedski filmski redatelj Josef Fares uz pomoć studija Starbreeze Studios.

U igri preuzimate ulogu dva brata koji nastoje spasiti život bolesnog oca potragom za takozvanom 'vodom života'. Igrač može kontrolirati oba brata korištenjem analognih palica na kontrolerima. Jedan će morati biti jak na mjestu gdje je drugi slab i zajedno će, kao braća, tijekom epskog putovanja pokušati spasiti očev život.