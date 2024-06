Na virtualne sastanke slat ćemo avatare? Šef Zooma otkrio kako će sastanci izgledati u budućnosti

Takav bi sustav mogao doći za 'pet ili šest godina', rekao je Eric Yuan za Verge , dodavši da tvrtka radi na tehnologijama koje bi to mogle približiti stvarnosti.

Korištenje AI avatara na ovaj način moglo bi osloboditi vrijeme za stvari manje usmjerene na karijeru, dodao je Yuan. 'Možemo imati više vremena za više osobnih interakcija, ali možda ne za posao. Možda za nešto drugo. Zašto moramo raditi pet dana u tjednu? Zašto ne četiri dana ili tri dana? Zašto ne biste proveli više vremena sa svojom obitelji?'

U konačnici, predlaže on, svaki bi korisnik imao vlastiti LLM (veliki jezični model), temeljnu tehnologiju servisa kao što je ChatGPT, koji bi bio obučen na vlastitom obrascu govora i ponašanja, kako bi mogao generirati krajnje personalizirane odgovore na upite i zahtjeve.

Takvi bi sustavi mogli biti prirodna evolucija AI alata koji već postoje. Usluge poput Gmaila mogu sažeti i predložiti odgovore na e-poštu na temelju prethodnih poruka, a Microsoft Teams stvoriti transkripciju i sažetak videokonferencija, automatski generirajući popis obaveza iz sadržaja. Druge usluge će generirati realistične video avatare i vjerodostojan generirani govor iz transkripta teksta, izvještava Guardian. Stavite ih zajedno i mogli biste osjetiti da je AI avatar primamljivo blizu.

Međutim stručnjak za umjetnu inteligenciju Simon Willison odbacio je ideju da je takva tehnologija neizbježna ili čak moguća. 'Moj temeljni problem s cijelom ovom idejom je taj što ona predstavlja čistu znanstvenu fantastiku', rekao je. 'Samo zato što LLM može ostaviti dobar dojam o nekome ne znači da zapravo može obaviti koristan 'posao' u ime te osobe.'

'LLM su korisni alati za razmišljanje, no užasni za delegiranje i donošenje odluka. To je točka koju osobno ne želim prelaziti: svaki put kad netko prepusti stvarne ovlasti za donošenje odluka neprozirnom generatoru slučajnih brojeva - to je recept za katastrofu.'

Drugi su izrazili zabrinutost zbog zamagljivanja granice između stvarnog i lažnog. Steve Won iz tvrtke 1Password za sigurnost i identitet, ukazao je na Yuanove tvrdnje kao na dokaz da će se online provjera uskoro znatno zakomplicirati.

'Koliko digitalnih blizanaca mogu imati u bilo kojem trenutku? Ovo je kao situacija Maxa Headrooma', rekao je Won u utorak, referirajući se na televizijsku seriju iz 80-ih. 'Činjenica da vodeća aplikacija za virtualnu komunikaciju u svijetu misli: 'Da, sasvim je u redu voditi neautentične razgovore, predstavljati i donositi poslovne odluke' – mislim da to stvara posve novi gorući problem koji ćemo morati riješiti.'