Na Marsu otkriven rezervoar tekuće vode, no postoji jedan veliki problem

Ovo otkriće dolazi iz nove analize podataka s NASA-ine sonde Mars InSight, koja je sletjela na Crveni planet 2018. godine. Sonda je nosila seizmograf koji je zabilježio četverogodišnje vibracije - potrese iz dubine Marsa. Analizom tih potresa - točno kako se planet kreće - otkrili su "seizmičke signale" tekuće vode.

Iako postoji zamrznuta voda na polovima Marsa i dokazi pare u atmosferi, ovo je prvi put da je tekuća voda pronađena na planetu. Nalazi su objavljeni u stručnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. InSightova znanstvena misija završila je u prosincu 2022., nakon što je slušao "puls Marsa" četiri godine. Tijekom tog vremena sonda je zabilježila više od 1319 potresa. Mjerenjem brzine kretanja seizmičkih valova znanstvenici su utvrdili kroz koji materijal se najvjerojatnije kreću.