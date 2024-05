Musk zamišlja budućnost u kojoj ljudi ne rade. Otkrio i kad očekuje prve ljude na Marsu

NASA je potpisala ugovor vrijedan gotovo tri milijarde dolara (2,7 milijuna eura) sa SpaceX-om za korištenje njegove nove mega-rakete Starship kao lunarnog lendera u misiji vraćanja ljudi na Mjesec sa svojim astronautima u sklopu programa Artemis. Ali to se još nije dogodilo, no trebalo bi se kasnije ove godine.

'Dugoročni cilj SpaceX-a je učiniti život multiplanetarnim', rekao je. 'Moramo postati održiva višeplanetarna civilizacija. Ovo je prvi put u povijesti Zemlje da je to moguće učiniti. Ta bi nam mogućnost mogla biti dostupna samo kratkoročno', dodao je. Musk je na događaju prisustvovao virtualno; rekao je da tog prisustvuje dodjeli diploma svog sina, stoga ne može biti tamo osobno.

'Mislim da ćemo imati prve ljude na Marsu vjerojatno za 10 godina, možda sedam do osam', rekao je Elon Musk na sajmu VivaTech u Parizu u četvrtak, dodajući da će se ljudi vratiti na Mjesec za pet godina . U sesiji pod nazivom 'Sve što ste oduvijek željeli znati o Elonu Musku, ali ste se bojali pitati', temeljenoj na naslovu filma Woodyja Allena, publika tehno entuzijasta mogla je pitati Muska sve što ih zanima.

Musk je također rekao da će njegova tvrtka SpaceX i druge slične njoj (koje imaju svemirske letjelice i rakete koje se djelomično mogu ponovno koristiti), izvršiti ovu misiju, za razliku od europskih raketa Ariane. 'Svaka raketa koja nije ili se bar djelomično ne koristi više puta neće biti održiva niti isplativa', rekao je.

'Na kraju će nešto na Zemlji eliminirati život kakav poznajemo', rekao je kasnije, dodajući da je preseljenje na Mars i Mjesec neophodno za 'dugoročni opstanak i svijest'.

Na pitanje postoje li vanzemaljci na Zemlji, rekao je: 'Ljudi me često pitaju mislim li da su vanzemaljci na Zemlji. Nisam vidio nikakve dokaze o vanzemaljcima. Da jesam, objavio bih to na X-u', rekao je. 'Možda smo sami u ovoj galaksiji, možda smo to samo mi i naša je svijest izuzetno krhka', dodao je, ali se kasnije našalio, 'Ja sam vanzemaljac. Ali nitko mi ne vjeruje.'

Iskrenost je najbolja politika za umjetnu inteligenciju

Južnoafričkog milijardera pitali su i o umjetnoj inteligenciji (AI) i njegovoj tvrtki xAI. Kritizirajući OpenAI i Googleov Gemini rekao je: 'Važno je da je AI obučen da bude iskren, a ne politički korektan. Politička korektnost često jednostavno nije istinita, a to znači da programirate umjetnu inteligenciju da laže. Mislim da je to vrlo loše te da je iskrenost najbolja politika.'

Uspoređujući učiniti umjetnu inteligenciju pametnijom s odgojem djeteta, rekao je: 'Važno je što radite... odgajati ga s vrijednostima. Zabrinut sam zbog Microsoftovih vrijednosti ili OpenAI-ja, Googlea'.

Muskov chatbot GrokAI, za koji on tvrdi da je otvorenog koda, 'potrudit će se biti rigorozan i slijediti istinu te biti najsmješniji. Ako ćemo umrijeti, neka barem umremo smijući se'.

No, priznao je da još mora 'napraviti puno toga' prije nego što se može natjecati s OpenAI-jem ili Geminijem, što bi, rekao je, moglo biti moguće do kraja godine. Također je raspravljao o tome kako bi umjetna inteligencija mogla transformirati obrazovanje te rekao da bi roditelji i dalje trebali biti odgovorni za vrijednosti i moral. Međutim, AI bi mogao pomoći u prilagođavanju lekcija, rekao je, tako da svako dijete može imati Alberta Einsteina kao učitelja, prenosi Euronews.

Vizionar licemjer

Nije bio zabrinut zbog utjecaja umjetne inteligencije na djecu, ali je rekao da je zabrinut za društvene medije, unatoč tome što posjeduje vlastitu tvrtku za društvene medije od 2022., koja je kritizirana kao mjesto dezinformacija i rasadnik govora mržnje.

'Brinem se da su današnja djeca trenirana društvenim mrežama, koje povećavaju dopamin. Pozvao bih roditelje da ograniče društvene medije na djecu jer su programirana', ustvrdio je.

Budućnost bez posla

Što se tiče pitanja hoće li umjetna inteligencija preuzeti naše poslove, Musk je rekao da je zamislio budućnost u kojoj ljudi neće raditi. 'U benignom scenariju, vjerojatno nitko od nas neće imati posao', rekao je, dodajući da bi postojao univerzalni visok dohodak i da ljudima ne bi nedostajalo dobara ili usluga. Ali pitanje za ljude bi bilo pronaći smisao.

Pitanja publike postala su u nekom trenu egzistencijalna, pa je jedan posjetitelj pitao kad bi mogao putovati kroz vrijeme, što bi rekao mlađem sebi? Rekao je da osjeća 'klasičan problem putovanja kroz vrijeme', a to je hoće li se život promijeniti na najgore i promijeniti ishod.

'Općenito sam zadovoljan kako su stvari ispale – vjerojatno ne bih ništa napravio, odnosno promijenio. Ne znate hoće li ono što promijenite rezultirati lošijim ishodom', rekao je. 'Bio bih znatiželjan vidjeti mlađeg sebe, ali vjerojatno bih ostao nevidljiv i ne bih ništa rekao.'