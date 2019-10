Na današnji dan prije 50 godina rodio se internet. Evo kakvu mu budućnost predviđaju njegovi tvorci

Tvorci interneta znali su da stvaraju važnu novu tehnologiju, ali pojma nisu imali koliko važnu. Posljedice tog čina i danas nam nisu sasvim jasne, a o budućnosti koju nam donosi internet možemo samo nagađati

Godina 1969. bila je prekretnica u kulturi, znanosti i tehnologiji. 30. siječnja Beatlesi su odsvirali svoj posljednji koncert uživo: 20. srpnja Neil Armstrong i Buzz Aldrin zakoračili su na Mjesec; sredinom kolovoza pola milijuna mladih okupilo se na blatnoj livadi u blizini Woodstocka na 'najvećem rock festivalu svih vremena'. No najvažniji događaj za buduće generacije zbio se 29. listopada kad su studenti UCLA-e pod vodstvom profesora Leonarda Kleinrocka povezali računala s ekipom istraživačkog instituta u Stanfordu. Tog se dana rodio - internet.

'Znali smo da stvaramo važnu novu tehnologiju koja bi mogla biti korisna dijelu stanovništva, ali nismo imali pojma koliko je to doista značajan događaj bio', prisjetio se kasnije Kleinrock. Posljedice tog čina i danas nam nisu sasvim jasne, a o budućnosti koju nam donosi internet možemo samo nagađati.

Počelo je, a kako bi drugačije, s porukom o pogrešci. Student Charles Kline namjeravao je ukucati riječ 'Login' no sustav se srušio čim je upisao 'Lo'. Cjelovita poruka očitala se tek sat vremena poslije.

'Nemoguće je znati, ali predviđam da će internet postati nevidljiv , kao što sam i predvidio prije 50 godina; nestat će u infrastrukturi', smatra Kleinrock, jedan od utemeljitelja ARPANET-a, danas ugledni profesor emeritus informatike na UCLA. Korištenje interneta, smatra on, trebalo biti jednako jednostavno i prikladno za upotrebu, poput električna energije; ne morate znati odakle dolazi, ali vam pruža usluge na zahtjev. Nažalost, pristup internetu je puno složeniji od toga.

Naime, podsjeća Metcalfe, Vint Cerf je 1973. poželio umrežiti ARPANET-ove širom svijeta. On je pak namjeravao umrežiti Ethernete unutar zgrada. Obojica su bili upravu i tako su dobili mrežu svih mreža - internet.

'Za 50 godina ljudi neće morati upisivati ​​IP brojeve', predviđa Bob Metcalfe , jedan od izumitelja Etherneta, osnivač 3Coma, danas profesor inovacija i poduzetništva na Sveučilištu u Austinu. 'Internet nije samo mreža svih mreža; on je mreža raznih mreža svih mreža .'

'Ovo umrežavanje će se nastaviti', prognozira Metcalfe. 'Gore do Marsa i dolje sve do molekula.'

'Povezivanje će u budućnosti biti sveprisutno; brzo i bežočno', uvjeren je Cerf, član Internetske dvorane slavnih i potpredsjednik Googlea. 'IP adrese zamijenit će se nečim drugim ili će biti interpretirane kao logičke, a ne fizičke adrese. Baš kao što je mobilna telefonija način na koji doživljavamo telefone.'

Cerf je optimist, ali upozorava na daljinski upravljana 'štetna ponašanja', botnet mreže i sl. Bit će, kaže, potrebni međunarodni ugovori kako bi se svijet nosio s tim izazovima.

'Za 50 godina imat ćemo tehnologiju za ugradnju internetskih primopredajnika u ljudski mozak. To bi moglo uvelike ubrzati prijenos informacija i omogućiti velik napredak', bio je uvjeren Lawrence Roberts, tvorac i upravitelj ARPANET-a koji je umro krajem prošle godine. No, on tvrdi kako bi se trebala obuzdati poplava reklama i poboljšati sigurnost.