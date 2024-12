Na Badnjak i Božić pored Zemlje će proći dva asteroida

Prema NASA-inoj nadzornoj ploči Asteroid Watch, asteroid 2024 XN1 trebao bi proći na bezopasnoj udaljenosti od 7,21 milijuna km od Zemlje. Jess Lee, astronom na Kraljevskoj zvjezdarnici Greenwich, rekao je za Daily Mail: 'Bit će vrlo daleko, otprilike 18 puta dalje od Zemlje nego što je Mjesec, pa se s ovom predviđenom putanjom neće približiti dovoljno da pogodi Zemlju .'

No s procijenjenom veličinom od 29 do 70 metara u promjeru, to je jasan podsjetnik koliko se Zemlja može približiti smrtonosnom susretu. Ako bi 2024 XN1 udario u planet, znanstvenici procjenjuju da bi udario snagom koja je jednaka 12 milijuna tona TNT-a i sravnio s zemljom područje od 2000 kvadratnih kilometara.

Asteroid koji će pored Zemlje proći na Badnjak primijećen je tek 12. prosinca kada su planetarni obrambeni sustavi NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) primijetili njegovo približavanje. Nakon izračuna njegove orbite, agencije su ga navele kao 'blizak pristup' - što znači da se očekuje da će proći unutar 7,5 milijuna km od Zemlje. 2024 XN1 će dosegnuti svoju najbližu točku Zemlji u 03:56 ujutro po hrvatskom vremenu 24. prosinca. Ukratko, znatoč prolasku unutar dodirne udaljenosti na ljestvici Sunčevog sustava, nema apsolutno nikakve šanse da asteroid na Badnjak udari Zemlju.