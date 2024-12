Novi statusni simbol u Hollywoodu? Sve više slavnih okreće se ulaganjima u startupe

Snoop Dogg

Poznati reper i multimedijska ličnost, Snoop Dogg, uspješan je 'anđeoski ulagač' i osnivač fonda Casa Verde Capital, koji se fokusira na investicije u industriji kanabisa. Prema podacima PitchBooka, ulagao je u tvrtke poput Cameo, Reddit, Klarna, Robinhood i fintech startup MoonPay. Do sada je realizirao najmanje 26 investicija. Casa Verde Capital, kojim upravlja Karan Wadhera, zatvorio je svoj drugi fond vrijedan 94 milijuna dolara 2020. godine.

Sara i Erin Foster

Sestre Foster, poznate kao producentice Netflixove serije Nobody Wants This s Kristen Bell, osnovale su svoj rizični fond 2022. godine. Njihov cilj bio je prikupiti 20 milijuna dolara za ulaganja u potrošačke tvrtke, a fond je uspješno zatvoren. Prema PitchBooku, zajedno s poslovnim partnerom Philom Schwarzom, investirale su u tvrtke poput Kudos (brand pelena, uz Gwyneth Paltrow) i luksuznog vina Juliet. Kao anđeoski ulagači, Sara i Erin također podržavaju alkalnu vodu ZenWTR, kupaće kostime Summersalt i startup za piercing Rowan.

Kevin Hart

Komičar Kevin Hart osnovao je HartBeat Ventures s ciljem podrške podzastupljenim osnivačima i zajednicama. Tvrtka je započela 2021. godine, a prvi vanjski kapital osigurala je od J.P. Morgana. HartBeat Ventures je, prema PitchBooku, ulagao u najmanje 14 tvrtki, uključujući tržište umjetnina Masterworks, startup za 3D ispis Ready Player Me i Rihannin brend donjeg rublja Savage x Fenty.