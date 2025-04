Muskova ekipa uz pomoć AI-ja prati vladine zaposlenike: 'Pazite što pišete i govorite'

DOGE tim se, osim nadzora komunikacija, oslanja Google Docs i na aplikaciju Signal za internu komunikaciju, koja omogućava da nestajanje poruka nakon određenog vremena. Stručnjaci za etiku, poput Kathleen Clark, upozoravaju da bi to moglo biti ozbiljno kršenje zakona o čuvanju federalne arhive. 'Ako ne pohranjuju svaku poruku, djeluju nezakonito', naglasila je Clark.

Istovremeno, DOGE-ov način rada uključuje stroga ograničenja pristupa ključnim vladinim bazama podataka. Nakon što su preuzeli kontrolu nad Uredom za upravljanje osobljem (OPM), blokirali su više od 100 tehničara iz sustava, ostavljajući pristup samo dvojici – uključujući Grega Hogana, političkog imenovnika s iskustvom u AI industriji.

Federalni sud naložio je DOGE timu da preda dokumentaciju neprofitnoj organizaciji Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Do danas, dokumentacija nije dostavljena, što povećava sumnje u DOGE-ovu transparentnost i motivaciju.

Dok Muskova ekipa tvrdi da je cilj modernizirati vladu i smanjiti troškove za bilijun dolara, kritičari ističu da su ovakvi potezi politički motivirani, s namjerom uklanjanja neovisnih javnih službenika i njihovom zamjenom lojalistima.

Musk je u prošlosti sugerirao da bi umjetna inteligencija mogla zamijeniti vladine zaposlenike. Međutim, kritičari upozoravaju da bi to moglo rezultirati potpunom kontrolom državnog aparata. 'Ovo nije modernizacija – ovo je zloupotreba tehnologije za gušenje slobode govora', zaključila je Clark.