Manus je sada dostupan svima. Može li nadmašiti DeepSeek i ChatGPT?

Razina potrošnje će, naravno, varirati ovisno o tome što ćete tražiti od njega, no Make Use Of piše kako je u osam minuta dobio sveobuhvatno izvješće o vlastitim web stranicama za oko 50 kredita. Duboka analiza dionica tvrtke Quadrise trajala je više od 20 minuta i koštala oko 250 kredita.

Manusa reklamiraju kao agenta s umjetnom inteligencijom opće prakse, samostalnim alatom koji može umjesto vas poduzimati radnje na mreži, automatizirati procese, otklanjati pogreške... Koliko će doista biti koristan u tome vjerojatno će varirati od slučaja do slučaja.

Ako početnih 1000 kredita neće biti dovoljno, postoje dva paketa pretplate koja možete koristiti: Manus Starter beta (39 američkih dolara mjesečno) i Manus Pro beta (199 dolara mjesečno). Obje opcije nadogradnje dobivaju prioritetni pristup tijekom vršnih sati i produženu duljinu konteksta.