Mrzite kišu? Nakon ovoga ćete promijeniti mišljenje: Ima neočekivane koristi

Sjećate se kad su vam roditelji govorili da se možete igrati na kiši jer 'niste od šećera'? Čini se da su bili na dobrom tragu

Kad vas sljedeći put uhvati kiša u gradu ili pak dok sjedite na poslu, nemojte se mrštiti i prigovarati, već uživajte. Jer boravak na kiši i slušanje kako pada, prema svemu sudeći, ima pozitivan utjecaj na naše raspoloženje, ali i na naše tijelo. Kiša sjećanja

Od prepoznatljivog mirisa i negativnih iona koje oslobađa do smirujućeg zvuka, kiša ima brojne dobrobiti koje bismo trebali iskoristiti kad god možemo. Znanstvenici su godinama istraživali kako ona utječe na raspoloženje ljudi i otkrili da, osim što uklanja štetne tvari iz zraka, njezin miris može poboljšati sjećanje. Kako pojašnjavaju, kiša oslobađa negativne ione u zraku, nastale kad se kapi kiše sudaraju ili udaraju u površinu i razdvajaju. U visokim razinama ti negativni ioni pojačavaju lučenje serotonina (hormona sreće) i potiču alfa valove u mozgu, što dovodi do opuštanja. Neki znanstvenici vjeruju da negativni ioni povećavaju razinu kisika u krvi, što rezultira poboljšanjem raspoloženja - slično kao što doživljavate euforiju nakon intenzivne tjelovježbe. Želimo li najbolje iskoristiti te dobrobiti kiše, dovoljno je tek prošetati se dok pada. S druge strane, znanstvenici zapravo još uvijek nemaju konkretne dokaze koji bi točno objasnili mehanizam koji povezuje negativne ione i bolje raspoloženje, iako se ta potencijalna veza istražuje već godinama.

Udahnite punim plućima Možda je tajna u čišćem zraku jer ga kiša čisti od onečišćenja i alergena, a to olakšava disanje. Kako je loša kvaliteta zraka povezana s povećanom tjeskobom i rizikom od razvoja poremećaja mentalnog zdravlja, logično je zaključiti da bi čišći zrak imao suprotan učinak. Znanstvenici su već dokazali da negativni ioni mogu ukloniti prašinu, bakterije, alergene i druge čestice iz zraka, a sve to može imati pozitivan učinak na zdravlje dišnog sustava. Studija iz 2015. godine pokazala je da su negativni ioni izuzetno vješti u čišćenju nepoželjnih čestica iz zraka, pogotovo sitnije kapi kiše koje na svom putu od oblaka prema tlu poput magneta privlače nečistoću. Što je kiša jača, to će atmosfera nakon nje biti čišća, a naše raspoloženje bolje. Čak i ako ne volite hodati po kiši, razmislite o otvaranju prozora kad sljedeći put pada ili neposredno nakon snažnog pljuska. Ne samo da ćete poboljšati kvalitetu zraka u prostoriji, već ćete poboljšati i svoje raspoloženje. Osim toga, možete uživati u prepoznatljivom mirisu kiše koji, iznenađujuće, može pozitivno djelovati na pamćenje.

Miris kiše Naime, kad kiša pada, oslobađa se miris koji mnogi opisuju zemljanim, ali i čistim. Naziva se petrikor i nastaje kad voda oslobađa aerosole s tla, odnosno organske molekule iz biljaka, životinja i tla koje su se tijekom suhog vremena nakupile na različitim površinama. Ovaj 'čisti' miris, najprisutniji tijekom toplih mjeseci, dolazi od ozona koji kapi povlače na zemlju dok se zemljani miris povezuje s kemijskim spojem geosminom, a on nastaje kad bakterije stvaraju spore u tlu. Znanstvenici ističu da su ljudi na miris 'prve kiše nakon suše' osjetljivi više nego što su morski psi osjetljivi na krv. Pretpostavljaju da je to posljedica evolucije i potrebe za svježom vodom, a ona je u povijesti uvijek označavala sigurnost. Zahvaljujući snažnim mirisima koje donosi, kiša za mnoge može biti okidač za nostalgiju. Naime bilo koji miris može aktivirati amigdalu, dio mozga odgovoran za obradu emocija i sjećanja. Zato se često kaže da mirisi mogu potaknuti sjećanja. Bez obzira na to radi li se o sretnom sjećanju na plesanje na kiši ili ne tako sretnom sjećanju na snažne ljetne oluje, kontekst u kojem doživljavate taj miris ono je što ga čini evokativnim.