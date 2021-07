Može li ledeni mjesec podržati život? NASA će ekspediciju na Europu započeti uz pomoć rakete iz SpaceX-a

NASA-ina misija Europa Clipper koja će istražiti Jupiterov ledeni mjesec Europu lansirat će se uz pomoć rakete Falcon Heavy u listopadu 2024.

Raket SpaceXa Falcon Heavy pomoći će NASA-inoj dugo najavljivanoj misliji da krene prema Jupiterovom ledenom mjesecu - Europi. Agencija već godinama planira poslati sondu prema jednom od najzanimljivijih satelita u našem sustavu, dovršivši pripremu 2019. Za lansiranje i dovršavanje same sonde trebalo im je još vremena, što je plan dovelo sve do listopada 2024. kad će Falcon Heavy i Europa Clipper poletjeti iz kompleksa za lansiranje 39A u svemirskom centru Kennedy. Ugovor sa SpaceX-om NASA-u će koštati 178 milijuna dolara, što je niska cijena u usporedbi s onom lansiranja u aranžmanu same NASA-e.