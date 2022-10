Može li Europa još jednom zasjesti na prijestolje mobilne industrije? Dvije kompanije privlače pažnju, ali...

Dugo je vremena prošlo od ere Siemensa i Nokije, što nas ostavlja s pitanjem je li sličan pothvat uopće moguć

Fairphone je nizozemska kompanija koja, kažu, nastoji napraviti 'pošten' smartfon. Kreira uređaje koji su održivi i klimatski neutralni, a želi postići to stvaranjem poštenog sustava opskrbe te dizajniranjem proizvoda koji se mogu popravljati i nadograđivati.

Dvije kompanije koje operiraju na širem području Europe te koje sve više privlače pažnju ljubitelja smartfona su Fairphone i Nothing .

Analitičari smatraju da je prilika za povratak Europe na poziciju velikog igrača u mobilnoj industriji daleko iza nas. Problem sa suvremenim tržištem je to što se u njega više ne može 'uvaliti' zbog manjka prostora. Tržište skoro u cijelosti drže azijski brendovi i Apple, što ideju o povratku na čelo industrije baca u vodu.

Prije jako puno vremena Europa je sjedila na tronu industrije telefona. Nokia je bila najpoznatiji proizvođač mobilnih telefona na svijetu, Ericsson je također proizvodio mnogima omiljene uređaje, a ljudi su govorili čak i o Siemensu. No zlatna era smartfona sa Starog kontinenta nije opstala. Pad je trajao godinama, a potakao ga je pametni telefon velikog ekrana. Nokia, Sony Ericsson i Siemens Mobile polako su se povukli, a dominacija smartfona iz Europe je prekinuta.

Wayne Huang, potpredsjednik operacija u Fairphoneu, uvjeren je da je ključ uspjeha 'jasna vizija' i 'fokus na probleme koje nastoje riješiti'. Premda Fairphone postaje privlačniji široj publici, on je i dalje relativno malen igrač koji je od 2013. prodao 450.000 telefona. Usporedbe radi, Apple je samo 2018. godine prodao 217 milijuna iPhonea.

Europski proizvođači ne mogu konkurirati cijeni proizvođača iz Kine te se ne mogu natjecati s njima na istom terenu, no to ne znači da ne postoji drugi način. Fairphone nastoji 'izazvati industriju' i potražiti kupce kojima je stalo do prava na popravak te utjecaja telefona na okoliš.

Fairphone je, riječima Huanga, europski brend koji traži uspjeh fokusiranjem na ekološki osviještene korisnike te samim time stvaranjem svoje niše na tržištu. Na koncu priče Fairphone možda i jest profitabilna kompanija s blistavom budućnošću, no posve je jasno da neće tako skoro moći konkurirati Appleu ili Samsungu.