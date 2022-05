Može li deepfake biti umjetnost? Pogledajte kako se reper Kendrick Lamar poigrao umjetnom inteligencijom

Video spot 'The Heart Part 5' jednog od najistaknutijih repera današnjice bavi se jednom od najkontroverzijih tehnologija koje su se pojavile zadnjih nekoliko godina.

Tijekom videa The Heart Part 5 lice Kendricka Lamara se pomalo jezovito transformira u lica drugih poznatih crnaca, kao što su O.J. Simpson , Will Smith , Jussie Smollett , Kobe Bryant , Kanye West i Nipsey Hussle .

Kad se javno govori o deepfakeovima, obično se to čini u negativnom kontekstu. Jedan je takav video, recimo, nedavno prikazao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kako poziva svoje postrojbe na predaju.

Još do prije koju godinu deepfakeove glazbena industrija nije ozbiljno shvaćala. No, situacija se promijenila nakon što se početkom 2020. godine pojavila neovlaštena snimka na kojoj Jay-Z , navodno, recitira stihove Billyja Joela i Shakespearea .

Ali, umjetnost često dolazi kao posljedica korištenja tehnologije na 'krivi' način. Hip-hopu to svakako nije nepoznanica.

od ljutnje do iznenađenja

Lamarov video novo je izdanje serijala The Heart koje datira još iz 2010. godine. To je njegova prva samostalna pjesma od 2018. godine, kojom najavljuje nadolazeći pet album Mr. Morale & The Big Steppers.

Nedavno je deepfake video objavio i Kanye West, za pjesmu Life of the Party s albuma Donda (Deluxe). Za razliku od Lamara, koristio ga je kako bi prikazao svoja različita lica tijekom vremena.

Kako tehnologija deepfakea postaje sve jeftinijom i pristupačnijom, Lamar i West neće biti zadnji koji će ju koristiti, piše Pitchfork.