Umjetna inteligencija na hrvatski način: Rade u preko 60 zemalja, imaju ured u New Yorku, no što zapravo rade i kolike su im plaće? 'AI će ući u sva područja života'

'Naš dugoročni cilj je razviti moćan AI sustav koji bi bio sposoban samostalno graditi AI rješenja i proizvode', najavio je za tportal Matija Ilijaš, globalni potpredsjednik za inženjerstvo i AI u Microblinku. Razgovarali smo o manama i prednostima umjetne inteligencije, njezinu korištenju u svakodnevnim zadacima, ali i planovima tvrtke koja danas zapošljava 300 ljudi u Hrvatskoj i SAD-u

AI platforma temelj je svih naših proizvoda te ulažemo jako puno truda i znanja da je konstantno optimiziramo i što više ubrzamo proces razvoja konkretnih rješenja kojima svojim klijentima možemo riješiti neki poslovni problem. U praksi to znači da nam za rješenje, za koje smo prije pet godina trebali gotovo godinu dana da ga isporučimo, sada treba manje od tri mjeseca. Daljnjom automatizacijom i ugradnjom AI modela u samu AI platformu, taj produkcijski period može se još skratiti, na svega nekoliko tjedana, što je velika konkurentska prednost na globalnom tržištu.

Nedavno smo mogli čuti da gradite AI koji gradi AI. Možete li nam to pobliže objasniti?

Microblink, kompanija sa sjedištem u Zagrebu koja razvija napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji i čiju tehnologiju koristi preko 100 milijuna ljudi u više od 60 zemalja svijeta, kako su se nedavno pohvalili, u posljednjih godinu dana više no udvostručila je broj zaposlenih, na njih 300, u svoja dva ureda u Zagrebu i New Yorku.

A izgradnja rješenja na našoj platformi realizira se u tri dijela. Prije svega potrebno je označiti velike količine podataka koji su potrebni za strojno učenje. U Microblinku je za to zadužen tim od preko 100 ljudi koji uz pomoć naše platforme za označavanje rade to na brz i efikasan način, pritom osiguravajući maksimalnu sigurnost i privatnost podataka. Drugi dio odnosi se na definiranje modela strojnog učenja (najčešće su to duboke neuronske mreže) i učenje tog modela na osnovi označenih podataka.