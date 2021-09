Moć navika – kako ostati dosljedan 21 dan, ali i nakon toga

Svi imamo navike. Bile one dobre, korisne, koje nam olakšavaju i uljepšavaju život ili nam stvaraju probleme, najčešće ih usvajamo nesvjesno. Dogodile su se brojne promjene u našim životima u posljednjih godinu i pol dana, pojavili su se brojni izazovi pa su se time i navike ljudi morale mijenjati. Radi se o promjenama koje su zahtijevale prilagodbu i predstavljale izvor stresa pa je Huawei u suradnji s istraživačkom agencijom IPSOS proveo veliko europsko istraživanje kako bi definirali koje su promjene najviše mučile naše građane

„Da bi usvojili neku novu naviku treba proći otprilike tri tjedna uz konzistentno ponavljanje. Lakše je kad su to mali koraci nego veliki zahvati i planovi. Pogotovo se to dobro vidi kod novogodišnjih želja, koje rijetko kad usvajamo, jer su najčešće grandiozne i preradikalne.“

Navike su aktivnosti koje rutinski ponavljamo i ako su loše, one se odražavaju na kvalitetu našega života. Navika nam je oprati zube kada ustanemo, piti kavu iz određene šalice ili kretati na posao u određeno vrijeme. To su ustaljene aktivnosti koje čine našu svakodnevicu pa kada mijenjamo nešto u svome načinu života, nužno je da promijenimo neku od navika.

Natko nam je rekao da ako prakticiramo aktivnosti 21 dan, tijelo će nam biti zahvalno i samo tražiti još jer tjelovježba pozitivno utječe i na mozak. S Huawei Watch 3 Pro to će svakako biti lakše jer svojim dugotrajnim trajanjem baterije i do tri tjedna korisnici će uspješno moći pratiti svoju dosljednost i sve svoje aktivnosti u tom periodu.

Studija pokazuje da 55% ljudi u Hrvatskoj smatraju da im nove aplikacije i uređaji mogu pomoći poboljšati kvalitetu života, a 54% kako su im pomogli preživjeti „teška vremena“. Zanimljivo je što čak 48% ljudi u Hrvatskoj smatraju da im u smanjenju stresa može pomoći korištenje aplikacija i 43% da im mogu pomoći da se vrate u normalu.

Doktor Natko Beck je ljubitelj nosive tehnologije, ona mu, kaže, pomaže u svakom aspektu života te je zahvalan što živi u ovim uzbudljivim vremenima.

„Na kraju, moj savjet je da malim koracima koračate prema velikom cilju. Neće biti opterećenja, a nagrada neće izostati. Sat je super jer ti daje i grafičku potvrdu, možeš pratiti aktivnost i to te automatski potiče da budeš dosljedniji, jer dobije taj segment igre. Čim mi je sletio na ruku, Huawei Watch 3 Pro me promijenio. Ono što sam znao i očekivao je da ima biofeedback (srce, temperatura kože, san, koraci, trčanje...) i da ću to voljeti, znati koristiti i uživati u tome i sve to se obistinilo. Ono što nisam očekivao je da me zaista motivira ne samo na više kretanja nego na više planiranja kretanja“ – naglasio je Natko.