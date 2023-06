Metaverzumu se ne piše dobro, upozorava Gartner

Tvrtke ne žure s usvajanjem metaverzuma, prema analitičarskoj tvrtki Gartner, zbog toga što jednostavno nisu dovoljno dobri ili korisni. Dokument objavljen prošlog petka pod naslovom Emerging Tech: Adopter Anti-patterns – Metaverse Use Cases Are Plagued by Low Adoption izdvaja dva problema koji odvraćaju korisnike od usvajanja ove tehnologije: ogledni primjeri korištenja virtualne stvarnosti (VR) u okruženjima koja nisu računalne igre ne ispunjavaju očekivanja kupaca u pogledu razmjera imerzivni sastanci koji koriste avatare još nisu dovoljno uvjerljivi za stvaranje održivih metaverzalnih iskustava. Spomenuti dokument nastao je temeljem razgovora s 52 pružatelja usluga metaverzuma i analizi 170 implementacija. U njemu je navedeno kako rani korisnici metaverzuma najčešće traže načine za poboljšanje produktivnosti ili angažmana kupaca, ili rješavanje izazova marketinga, brenda i prodaje. U potonjim ulogama najčešće se koriste za stvaranje virtualnih trgovačkih centara ili okruženja u kojima se održavaju virtualna događanja. Generacija Z - ljudi rođeni između 1996. i 2010. godine - jedina je koja se prilagođava tim iskustvima, ali čak ni oni ne pokazuju oduševljenje njima. Istraživači Gartnera otkrili su kako 85 posto ispitanika nije naročito zainteresirano za brendove koji rade u metaverzumu, dok se 43 posto drži podalje od metaverzuma jer ga ne razumije. Takav stav dolazi u trenutku kada ponovna otvaranja nakon pandemije čine GenZ sretnim da ponovno ide u kupovinu u stvarnom svijetu. Korisnici se također žale kako su iskustva virtualne stvarnosti fizički neugodna, zbog čega su takva okruženja brojnim korisnicima izazovna. Mnogi također brinu o privatnosti i sigurnosti, a nemali je broj i onih kojima je trošak na hardver za virtualnu stvarnost prilična prepreka. Stvari se neće popraviti u kratkom roku jer je poboljšavanje hardvera, uređaja i softvera još u ranoj eksperimentalnoj fazi, s opcijama koje se razlikuju ovisno o platformi, što ograničava skalabilnostt. Gartner također upozorava kako su virtualna iskustva silosi, što znači da će marketinški stručnjaci biti zabrinuti kako njihovo pokretanje neće značajno doprinijeti podacima koje prikupljaju o kupcima i potencijalnim kupcima. Virtualni sastanci također su razočaranje. Zabavni su i dobri za implementaciju u malom opsegu, ali njihova dugoročna vrijednost još nije dokazana, niti se čini izglednim kako će zamijeniti u potpunosti tradicionalne videokonferencije. Uz to, avatari još nisu dovoljno kvalitetni. Izraz lica i prepoznavanje (ključni za jasnu komunikaciju) nisu uvijek dobro sinkronizirani sa stvarnom osobom. To je moguće postići, ali uz korištenje sofisticiranog hardvera, koji je skup. I uz sve je i dalje potrebno plaćati za uslugu videokonferencije. Proširena stvarnost, s druge strane, sve više obećava jer nudi opipljivu vrijednost ranim korisnicima, piše Register.