Zuckerberg u novom AI pohodu: Nakon Wanga, Meta dovodi Grossa i Friedmana

Prema informacijama bliskim dogovoru, obojica ulaze u Metin tim za superinteligenciju i radit će pod vodstvom Wanga. Meta će pritom steći i udio u njihovoj tvrtki rizičnog kapitala NFDG, koja je godinama ulagalo u najperspektivnije AI projekte poput Character.AI-ja, Perplexitya i CoreWeavea.

Zuckerberg je, navodno, prethodno pokušao preuzeti startup Safe Superintelligence koji je osnovao bivši OpenAI-jev glavni znanstvenik Ilya Sutskever. No, Sutskever je odbio i ponudu za akviziciju i pokušaje zapošljavanja, piše CNBC.

Meta tako pojačava tempo u utrci za vodećim talentima u području umjetne inteligencije, natječući se s igračima poput OpenAI-ja, Googlea i Microsofta u razvoju velikih jezičnih modela i približavanju tzv. općoj umjetnoj inteligenciji – AI sustavu koji bi mogao doseći ili nadmašiti ljudsku inteligenciju.

U toj utrci ne biraju se sredstva. OpenAI-jev Sam Altman tvrdi da Meta pokušava pridobiti zaposlenike nudeći i do 100 milijuna dolara za potpis ugovora, no dodaje da njihovi 'najbolji ljudi to nisu prihvatili.' I dok Meta agresivno lovi talente, OpenAI ulaže u zvučna imena – među ostalim i Jonyja Ivea, dizajnera iPhonea, s kojim razvija vlastiti hardverski AI proizvod.

Zuckerberg je Grossa doveo iznimno promišljeno – riječ je o bivšem Appleovom rukovoditelju i stručnjaku za strojno učenje koji je svojevremeno vodio Siri tim. Njegov partner Friedman, s druge strane, vodio je GitHub kroz Microsoftovu akviziciju i poznat je po strateškom osjećaju za tehnološke prodore.

Meta zasad ne otkriva sve karte, ali najavljuje da će uskoro podijeliti više informacija o svojem programu za razvoj superinteligencije.