IT-jevci, u potrazi ste za poslom? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju

ANDRITZ Digital Factory vodeći je centar za isporuku profesionalnih digitalnih rješenja u ANDRITZ Grupi. Trenutno su u potrazi za osobom koja će im se pridružiti na radnom mjestu: Advanced Process Control Engineer (m/ž). Nude ti ravnotežu između poslovnog i privatnog života, konkurentnu plaću, bonuse, rad na velikim i zanimljivim projektima, budžet za edukacije, do 30 dana godišnjeg odmora, poticajnu radnu okolinu i koješta drugo. Javi im se najkasnije do 20. listopada.

Nude individualni pristup i isporuku cjelovitih rješenja – od ideje, dizajna i planiranja, do implementacije, testiranja i isporuke. Oni su RAO, IT tvrtka s više od 25 godina iskustva u razvoju specijaliziranih B2B rješenja, a zapošljavaju na poziciji: Senior React i/ili Angular programer (m/ž). Njihova ponuda uključuje fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu, atraktivnu plaću i bonuse, rad na globalnim projektima i mogućnost sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i radionicama. Zvuči zanimljivo? Prijave primaju do 30. rujna.

ZMS Plus, hrvatska tvrtka specijalizirana za pružanje usluge procesiranja kartičnih transakcija, zapošljava Specijalista za IT podršku (m/ž). Što ti nude? Između ostalog, očekuju te stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, podršku od strane kolega i voditelja, kontinuirane eksterne i interne edukacije, poticajno nagrađivanje rezultata te ugodnu radnu atmosferu. Svoj životopis im pošalji do 28. rujna.

Želiš biti dio moderne i tehnološki napredne organizacije? Osjećaš da tvoja karijera 'tapka u mjestu' i spreman/na si za nove izazove? Pridruži se brzorastućem timu stručnjaka tvrtke United Fiber, na poziciji Stručnjak za upravljanje i razvoj fiksne pristupne mreže (m/ž). Potrebno je posjedovati najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva, a zauzvrat ti nude fleksibilno radno vrijeme, edukacije, policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja s uključenim sistematskim pregledom, mogućnost rasta i razvoja te niz drugih pogodnosti. Javi im se do 28. rujna.

Croatia Airlines d.d., nacionalni zračni prijevoznik u Republici Hrvatskoj i dio međunarodnoga zračnog prijevoza, traži novog člana IT tima na poziciji: Sistem inženjer za mrežnu infrastrukturu (m/ž). Nude ti službeni mobitel, podržavajuće i ugodno radno okruženje, ravnotežu između privatnog i profesionalnog života kroz klizno radno vrijeme, zrakoplovne karte po posebnim uvjetima te rad u izazovnoj, dinamičnoj i visoko profesionalnoj industriji. Ako su te zainteresirali, javi im se do 26. rujna.