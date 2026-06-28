Meduze kao spas za poljoprivredu? Projekt iz Hrvatske privlači pozornost

Prije nekoliko godina istarski su ribari upozoravali da iz mora više ne izvlače samo ribu jer su u njihovim mrežama završavale tone meduza. Teške želatinozne mase punile su mreže, trgale opremu, usporavale rad i stvarale štetu, ističe u priopćenju IRB.

Danas se ta morska biomasa na IRB-u istražuje kao potencijalna sirovina za poljoprivredu jer sadrži dušik i fosfor, elemente ključne za rast biljaka.

"Meduze i rebraši najčešće se doživljavaju kao problem za morski okoliš, ribarstvo i turizam. No, u projektu NutriGel želimo pokazati da biomasa morskog podrijetla može postati vrijedan resurs za razvoj održivog gnojiva“, istaknula je voditeljica projekta Tjaša Kogovšek.