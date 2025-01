Lista otpisanih: Pogledajte koje je usluge i proizvode Google 'ubio' u 2024.

Ljubitelji pametnih kućnih uređaja također su doživjeli značajne promjene ove godine, počevši s gašenjem Dropcama , brenda koji je Google preuzeo 2014. putem svoje podružnice Nest . Iako nakon akvizicije nisu lansirani novi Dropcam uređaji, Google je održavao podršku za postojeće proizvode sve do travnja 2024. Kako bi olakšala prijelaz, kompanija je korisnicima ponudila besplatne zamjene u obliku Nest Cam uređaja.

Google je također napravio promjene u svojim VPN ponudama u 2024. godini, ukidajući VPN by Google One u lipnju. Pokrenut 2020. kao dio Google One pretplate, VPN je bio dostupan na Androidu, iOS-u i desktop platformama.

Njegova zamjena, ugrađeni VPN ekskluzivan za Pixel uređaje, naglasila je Googleov rastući fokus na hardver. Iako novi VPN pruža sličnu funkcionalnost, njegova ograničena dostupnost ostavila je korisnike izvan Pixel ekosustava bez Google alternative.