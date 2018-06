LinkedIn kao Facebook? Evo što što su sada uveli

Uz sve veći naglasak na video sadržaje, društvena mreža za zapošljavanje uvela je novi oblik oglasa kakav je već prisutan ne samo na Facebooku, već i na Instagramu te Twitteru

Također su pojačali partnerstva s izdavačima kako bi velikim medijskim tvrtkama poput Forbesa, Bloomberga i New York Timesa pomogli u razvoju strategija za dijeljenje sadržaja među više od 562 milijuna korisnika LinkedIna.

A sad je ta tvrtka u vlasništvu Microsofta dodala novi oblik oglašavanja: karusel oglase u koje stane do deset slajdova. Ako vam to zvuči poznato, to je zato što Facebook, Instagram i Twitter već neko vrijeme imaju svoju inačicu takvih oglasa, namijenjenu tvrtkama koje žele prikazati više proizvoda u jednoj galeriji.

Novi su oglasi namijenjeni velikim brendovima u kojima koriste fotografije i video za dublje pripovijedanje no što je to uobičajeno u digitalnom marketingu namijenjenom poslovnjacima. U LinkedInu su naveli kako su karusel oglase testirali s 300 brendova.

Među njima je bila i tvrtka Volvo Canada, u kojoj tvrde kako su takvi oglasi donijeli dvostruko više reakcija nego prethodno korišteni. Ciljali su korisnike LinkedIna prema poziciji na poslu koju drže, između ostalog.

LinkedIn se možda kao platforma za vijesti ne može mjeriti s Facebookom, a nema na raspolaganju ni obilje podataka na kakvom sjedi Google. Ipak, čini se kako ga njegovi korisnici sve više rabe i za praćenje što je novo u svijetu, kao i što se novoga može naučiti.

Uz to, sve agresivnije gura video kao oblik promidžbe i izdavaštva, piše Business Insider.