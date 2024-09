Linkedin bez dozvole trenira umjetnu inteligenciju na korisničkim podacima

DO 100 MILIJARDI DOLARA

Poslovna društvena mreža u vlasništvu Microsofta je, nakon što je bila razotkrivena, pojasnila kako korisnički podaci neće biti upotrijebljeni za obuku osnovnih modela tvrtke OpenAI, već će biti podijeljeni s Microsoftom za njegov vlastiti softver temeljen na OpenAI-jevim rješenjima.



Modeli umjetne inteligencije koje LinkedIn koristi za pokretanje generativnih značajki umjetne inteligencije mogu biti obučeni u sklopu te tvrtke ili to može učiniti neki drugi pružatelj usluga. Recimo, neke od njihovih modela pruža Microsoftova usluga Azure OpenAI.



Kad LinkedIn trenira modele generativne umjetne inteligencije, nastoje minimizirati osobne podatke u skupovima podataka koje se koristi za treniranje modela, uključujući korištenje tehnologija za poboljšanje privatnosti za redigiranje ili uklanjanje osobnih podataka iz skupa podataka za obuku, naveli su iz te tvrtke.



Također su ustvrdili kako ne treniraju modele umjetne inteligencije za generiranje sadržaja na podacima iz Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske.



Ako ipak želite onemogućiti korištenje svojih podataka, otvorite odjeljak o privatnosti podataka u postavkama i isključite sklopku uz opciju Use my data for training content creation AI models.