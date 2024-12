Lansiran je satelit Sentinel-1C: Prve slike su impresivne

To vrijeme za svaki satelit iznosi 12 dana, odnosno za cijelu misiju s dva satelita 6 dana što znači da možemo vrlo detaljno pratiti sve promjene koje se događaju na određenom području u relativno kratkom vremenskom intervalu. Nakon što je 2022. zbog tehničkog kvara Sentinel-1B prestao slati podatke, odlučeno je ubrzati proces pripreme satelita Sentinel-1C kako bi se osigurao neprekinuti priliv podataka.

I to nas dovodi do povoda za ovaj tekst: Sentinel-1C uspješno je lansiran 5. prosinca 2024. godine. Iako temeljen na istom konceptu kao i njegovi prethodnici 1A i 1B (ima instrument SAR koji snima u frekvencijskom području C s centralnom frekvencijom od 5,4 GHz), tehnološki napredak do kojeg je u međuvremenu došlo omogućio je još preciznija mjerenja, brži prijenos podataka i duži operativni vijek satelita.