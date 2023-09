Lakše kućište, bolje kamere i akcijski gumb: Ovo su najjače značajke iPhonea 15 Pro

Ekrani, boje, priključci

Ovogodišnji Pro ima zaslon od 6,1 inča dok Pro Max ima zaslon od 6,7 inča - isto kao novi iPhone 15 i 15 Plus. Oba pogoni čip A17 Pro, za koji Apple kaže da ima brže performanse od svih ostalih pametnih telefona te da čak može izazvati neka vrhunska računala. Uz redizajnirani GPU, čini se da su uvjereni da bi ovi uređaji mogli biti spremni podići razinu igara koje možete igrati na svom telefonu. Valja voditi računa o tome da kompanija često govori o vrhunskim igrama, što nije uvijek slučaj.

Oba telefona, naravno, imaju priključak USB-C umjesto starog Lightninga. Za Pro bi to moglo biti za više toga od punjenja: Apple kaže da se radi o prvom telefonu s brzinama prijenosa od 10 Gbps, što će uvelike olakšati preuzimanje fotografija i videa (ili velikih datoteka bilo koje vrste).

Sva ta snaga strpana je unutar novog jačeg kućišta, za koje Apple obećava da je jedna od najčvršćih stvari koje ćete pronaći na telefonu. Samo na temelju onoga što smo do sada vidjeli u videu, ne izgleda puno drugačije, ali je ipak velika promjena. Novi uređaji dolaze u bijeloj, crnoj, plavoj i 'prirodnoj' boji.

Akcijski gumb

Akcijski gumb, koji zamjenjuje prekidač zvona na lijevoj strani iPhonea Pro, možete prilagoditi za pokretanje prečaca, značajki pristupačnosti, otvaranje kamere, uključivanje svjetiljke i više. Prema zadanim postavkama, to je i dalje prekidač za zvono - no moći ćete ga koristiti za više toga, piše Verge.

Kamere

Oba smartfona imaju zaslone Super Retina XDR s ProMotionom te podržavaju i uvijek uključen zaslon i novi način rada, StandBy, u iOS-u 17. Greg Joswiak, Appleov šef marketinga, istaknuo je da 15 Pro i Pro Max imaju najbolje Appleove kamere dosad - ekvivalente sedam različitih objektiva. Ovo uključuje nadograđenu kameru od 48 megapiksela koja navodno snima bolje fotografije pri slabom osvjetljenju, hvata manje odbljeska objektiva i koristi Appleove AI sustave za snimanje HEIF fotografija pune rezolucije. Sada možete promijeniti svoj zadani objektiv i snimati na više žarišnih duljina — 24 mm, 28 mm i 35 mm — unutar glavne kamere. Također možete dobiti do 5x optički zum, najviše što je Apple dosad ponudio, te do 120 mm žarišne duljine. Obožavatelji Samsungovih najnovijih kamera očito neće biti oduševljeni ovim specifikacijama, ali one su velika nadogradnja za korisnike iPhonea.

Što se tiče videa, moći ćete snimati 4K60 ProRes video ili čak izravno na vanjski pogon putem priključka USB-C (sve dok imate odgovarajući kabel). 15 Pro također može snimati 'prostorni video', vrstu 3D sadržaja koje smo viđali za Vision Pro - iako ta značajka dolazi kasnije ove godine. Jasno je da Apple zamišlja 15 Pro kao potrošački uređaj te kao pravi profesionalni alat za kreatore i filmaše. Osim toga, 15 Pro i Pro Max imaju nadograđene kamere s boljim zumom i super visokom razlučivosti.