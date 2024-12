Krenule prijave: LAQO nagrađuje idejna tech održiva rješenja

Otvorene su prijave za novo izdanje LAQOthona, nagradnog natječaja koji već treću godinu zaredom promiče održivi razvoj i nastoji podizati svijest o važnosti implementacije tehnologija za očuvanje okoliša. Svi zainteresirani pojedinci ili timovi mogu svoja idejna tech rješenja na temu održivosti prijaviti najkasnije do 7. siječnja 2025. godine na službenoj web stranici LAQOthona .

U sklopu protekla dva izdanja LAQOthona pristiglo je gotovo 450 prijava tech i green entuzijasta, od kojih je svake godine žiri odabrao i nagradio po tri najbolje. I ove godine, LAQO, prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje i tech inovacija Croatia osiguranja koje djeluje u sastavu Adris grupe, je pripremilo nagradni fond od čak 18 tisuća eura za tri najbolje ideje prema ocjenama stručnog žirija.



'Održiva budućnost zahtijeva hrabre ideje, a LAQOthon je mjesto gdje se takve ideje rađaju i razvijaju. Svaka prijava vodi nas korak bliže održivijem svijetu, a do sad ih je bilo gotovo 450. Vesele nas ovakve brojke. LAQOthon će i dalje biti poticaj za one koji žele svoje ideje pretvoriti u stvarnost. Pozivam sve da se prijave. Vidimo se na trećem izdanju LAQOthona', izjavila je Ana Zovko, izvršna direktorica za digitalno poslovanje i IT u Croatia osiguranju, a ujedno i predsjednica žirija.

Kako sudjelovati na LAQOthonu?

Na natječaj inovativnih tehnoloških idejnih rješenja LAQOthon mogu se prijaviti svi tehnološki entuzijasti, uključujući učenike, studente, projektne managere, dizajnere, developere i sve ostale koji znaju kako upotrijebiti tehnologiju u rješavanju izazova održivosti.

Prijave počinju 4. prosinca 2024., a traju sve do 7. siječnja 2025., nakon čega slijedi period žiriranja. Prvih 10 finalista bit će proglašeni 24. siječnja na službenim stranicama LAQOthona i oni će dobiti priliku predstaviti se pred stručnim žirijem na tradicionalnom Bug Future Showu, 6. veljače u Zagrebu. Žiri se i ove godine sastoji od šest tech, business i sustainability stručnjaka među kojima su Domagoj Čorić, predstavnik prošlogodišnjeg pobjedničkog tima Thorondorne, Dunja Mazzocco Drvar, direktorica programa zaštite prirode u WWF Adria, Lucija Špiljak, urednica tech rubrike na tportalu, Marko Capek, magistar inženjer elektrotehnike sa specijalizacijom iz područja obnovljivih izvora energije i suosnivač udruge Terra Hub i Sanja Bavrka, Jabilova voditeljica Službe za ljudske resurse u Osijeku, uz vodstvo predsjednice žirija Ane Zovko.

'Pobjeda na LAQOthonu omogućila nam je izgradnju i testiranje prototipa naše AI platforme za brzu i pristupačnu obradu podataka prikupljenih dronovima. Trenutno smo u fazi beta testiranja kako bismo prikupili povratne informacije koje će nam pomoći unaprijediti proizvod. LAQOthon je odlična prilika za sve koji žele napraviti prvi korak prema poduzetništvu: nudi fantastičan feedback od stručnjaka iz industrije te priliku za povezivanje s potencijalnim partnerima i investitorima. Svi koji razvijaju rješenja s pozitivnim utjecajem na svijet ne bi trebali propustiti ovu priliku', izjavio je Domagoj Čorić, predstavnik prošlogodišnjeg pobjedničkog tima Thorondorne.