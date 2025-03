Tragičan kraj kontroverznog poduzetnika: Tko je bio Carl Lundström, osnivač Pirate Baya

Tko je bio Carl Lundström

Rođen je u Filipstadu u Švedskoj, a bio je unuk Karla Edvarda Lundströma, osnivača Wasabröda, najvećeg svjetskog proizvođača hrskavog kruha (dvopeka). Nakon smrti oca Ulfa 1973. godine postao je jedan od petero nasljednika obiteljskog poduzeća, a ono je 1982. prodano švicarskoj farmaceutskoj kompaniji Sandoz. Lundström je pak postao globalno poznat zbog svoje povezanosti s The Pirate Bayom, jednom od najpoznatijih stranica za dijeljenje datoteka putem torrenta.

Osnovao je i financirao nekoliko tvrtki, među kojima se ističe švedski Rix Telecom, a koji je za The Pirate Bay pružao tehničku podršku web stranici, opremu i servere između 2003. i 2005. godine. Stoga je Lundström bio jedan od četvorice optuženih (Frederik Neij, Peter Sunde, Svartholm Warg i on) na suđenju The Pirate Bayu zbog optužbe za pomaganje kršenju autorskih prava.

The Pirate Bay osnovala je 2003. organizacija Piratbyrån (Piratski biro), grupa koja je promovirala slobodnu razmjenu informacija. Ubrzo je postao jedan od najpopularnijih svjetskih servisa za dijeljenje torrent datoteka, a korisnicima je omogućavao preuzimanje filmova, glazbe, softvera i drugih sadržaja, često zaštićenih autorskim pravima. Iako sam Pirate Bay nije pohranjivao piratski materijal, pružao je platformu i tehnologiju (torrent trackere), olakšavajući tako razmjenu među korisnicima. To je izazvalo žestoke reakcije industrije zabave i u njoj je smatran glavnim krivcem za kršenje autorskih prava.

Pravna bitka

Sve je kulminiralo 2008. godine, kada su švedski tužitelji podignuli kaznenu prijavu protiv osnivača The Pirate Baya. Suđenje je trajalo samo devet dana, nakon čega su svi osnivači proglašeni krivima, ali su se njihovi odvjetnici žalili na tu odluku, tvrdeći da se radi o politički namještenom procesu. Godine 2009. i Lundström je osuđen za pomaganje u kršenju autorskih prava, što je rezultiralo jednogodišnjom zatvorskom kaznom, kao i novčanom kaznom od 30 milijuna švedskih kruna za optužene, koliko su trebali platiti kompanijama, uključujući Warner Bros, Sony Music Entertainment, EMI i Columbia Pictures.

Nakon prvog suđenja pirati su napustili zemlju. Neij je otišao u Tajland, Sunde u Njemačku, Warg u Kambodžu, a Lundström u Švicarsku, odakle mu potječe supruga. Ipak, 2009. donesena je konačna presuda, kojom su potvrđene kazne zatvora, kao i visoki odštetni iznosi. Na kraju je Lundström osuđen na četiri mjeseca zatvora i plaćanje 6,78 milijuna dolara te se vratio iz Švicarske na izdržavanje kazne u Švedsku. Nije išao u zatvor jer je sud prihvatio njegov zahtjev da je odradi u kućnom pritvoru, u stanu u Göteborgu, objavio je Jutarnji, prenosi Express.

Obrana je tvrdila da Pirate Bay nije odgovoran za sadržaj koji dijele korisnici jer sama stranica ne pohranjuje nikakav zaštićeni materijal. Međutim sud je presudio da su im optuženici svjesno pomagali u kršenju autorskih prava pružajući sofisticiranu platformu za pretraživanje, preuzimanje i dijeljenje. Bila je to važna presuda jer je prvi put sud izravno kaznio osobe koje su omogućavale, a ne samo izravno sudjelovale u dijeljenju piratskog sadržaja.

Unatoč tome, The Pirate Bay nastavio je s radom, seleći se na različite servere i domene, a osnivači su ostali prkosni, tvrdeći da neće platiti kaznu. Sunde je, primjerice, izjavio da bi radije spalio sav svoj novac nego ga dao industriji zabave. Lundström je pak 2018. godine u intervjuu za Jutarnji list rekao da i dalje podržava ideju koja stoji iza web stranice The Pirate Bay.

'Za mene je The Pirate Bay mirovni projekt kojim se smanjuje ogroman upliv novca europske radne klase prema ultrabogatim kalifornijskim korporacijama, čija ratna propaganda i lobiranje usmjeravaju vanjsku politiku SAD-a prema izazivanju i produživanju postojećih besmislenih ratova u svim dijelovima svijeta, sve samo da bi zaštitili svoju destruktivnu moć', rekao je.

Kršenje autorskih prava

'Osnivači The Pirate Baya prišli su mi kada je stranica radila iz Meksika i nije imala nikakvih oglašivača. Predložili su mi da moja tvrtka Rix Telecom subvencionira servere, usluge poslužitelja i povezivanje sve dok ne dobije više korisnika, privuče oglašivače i generira veće prihode. Dogovor je bio da će nakon toga ostati kao korisnik i plaćati cijenu normalne usluge', kazao je Lundström 2018. za Jutarnji list te dodao da je i osobno financijski podupirao rad stranice.

Do kraja 2004. godine imali su milijun korisnika te su ujedno postali najveći klijent Lundströmova Rix Telecoma. Serveri su prebačeni u Švedsku, a zbog većeg broja korisnika i više sadržaja stranica nije više bila zanimljiva samo oglašivačima, nego i industriji zabave. Vlasnici filmova, glazbe te serija žalili su se na njezin rad zbog kršenja autorskih prava te su tražili da se njihovi sadržaji skinu s nje. Lundström je rekao da su tada počeli i ozbiljniji napadi iz Hollywooda.

'Američka filmska industrija lobirala je 2004. godine za to da Švedska implementira zakon kojim će TPB postati ilegalan. Zakon je donesen 1. lipnja 2005. godine, a tada mi je odvjetnik savjetovao da na osobnoj razini izađem iz cijelog posla, ali da Rix Telecom i dalje može surađivati s TPB-om. Taj sam savjet i slijedio', rekao je tada Lundström. Švedska policija je 2006. u organiziranoj raciji zaplijenila 186 servera i srušila stranicu, ali tri dana poslije ona je bila aktivna, i to s dvostruko više korisnika nego prije. Ipak, osnivači su zapali u velike financijske probleme.

Desničarski stavovi i politika

Lundström je bio poznat i po svojim ekstremističkim političkim stavovima i financiranju krajnje desnih stranaka u Švedskoj. Podržavao je razne nacionalističke pokrete i odigrao važnu ulogu na referendumu o imigraciji 1988. godine, kojim je zabranjen prihvat izbjeglica u švedskoj općini Sjöbo.

Tako se 2018. pridružio krajnje desnoj stranci Alternativa za Švedsku, a ona je potvrdila na Facebooku da je bio njezin član u objavi povodom njegove smrti.