Između sirena i bombardiranja spašavaju šišmiše od izumiranja

Rat u Ukrajini nije utjecao samo na ljude, nego i na brojne životinje. Ratne aktivnosti prisilile su ih na preseljenje, ali i ugrozile one najosjetljivije vrste, poput šišmiša

Unatoč teškoj situaciji, grupa volontera i ljubitelja prirode odlučna je u namjeri da omogući sigurnost onima koji se sami ne mogu zaštititi. Naime u Ukrajini živi 28 vrsta šišmiša i svi se nalaze na listi zaštićenih životinja zbog smanjenja populacije. Tijekom zime šišmiši hiberniraju i ako ih se uznemiri – mogu uginuti. Kako im nestaju prirodna mjesta za hibernaciju, sele se u gradove, gdje ih pak ugrožavaju ratna razaranja. Doda li se tome podatak da se šišmiši razmnožavaju izuzetno sporo i imaju tek jednog ili dva potomka godišnje, jasno je da se ugrožene populacije vrlo sporo obnavljaju.

U pomoć su im priskočili ljudi. Između bombardiranja, nestanaka struje i niskih zimskih temperatura, volonteri iz ukrajinskog Centra za rehabilitaciju šišmiša spašavaju ih od sigurne smrti. Stotine njih, od kojih su mnogi spašeni iz ratom razorenih područja na istoku zemlje, pušteni su u prirodu u sklopu brojnih događaja diljem Ukrajine. Tisuće ljudi okupile su se kako bi promatrali puštanje šišmiša i tako barem na koji trenutak zaboravili na svakodnevne brige. Neki su imali priliku i nahraniti ih crvima brašnarima prije nego što su ih pustili da nađu novi dom i krenu u novi život.

Noć šišmiša - ZOO Zagreb Izvor: Promo fotografije / Autor: ZG Zoo



