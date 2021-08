[FOTO] Kakva učinkovitost! Upoznajte robota koji u četiri minute iz bočice izvuče čak 12 doza cjepiva

Tajlandski znanstvenici razvili su stroj za učinkovitije crpljenje doza cjepiva protiv covida-19 te ujedno optimizirali korištenje zaliha, izvijestili su sa Sveučilišta Chulalongkorn

Stroj trenutno radi samo s AstraZenecinim bočicama na kojima stoji da sadrže 10 do 11 doza.

Dodala je kako neki zdravstveni radnici koji koriste šprice s malim volumenom (LDSS) mogu izvući ručno i do 12 doza po bočici, no to zahtijeva više radne snage i visoku razinu vještine.