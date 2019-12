Kako su živa bića preživjela drevno ledeno doba? Sad znamo nešto više o tome

Jednostavne oblike života od izumiranja je spasilo otapanje ledenjaka, vjerojatno pod utjecajem geotermalne topline

Prethodno su znanstvenici mislili kako je život ovisan o kisiku u to vrijeme bio ograničen na manje bare vode nastale glacijalnim otapanjem na površini leda.



Ali, novo istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences nudi dokaze kako je 'oaza kisika' bilo i ispod leda, na područjima gdje glečeri dolaze u dodir s morem. To je primitivnim oblicima života omogućilo 'prezimljavanje' ledenog doba.



Mjehurići zraka zarobljeni u glacijalnom ledu bili su otpuštani u vodu dok se topio, vjerojatno pod utjecajem geotermalne topline, što je obogaćivalo vodu kisikom. Taj se proces naziva glacijalnom kisikovom pumpom.



Istraživači su proučavali željezom bogato stijenje u glacijalnim ležištima u Australiji, Namibiji i Kaliforniji. Uspjeli su procijeniti količinu kisika u oceanima prije 700 milijuna godina i bolje razumjeti njihove učinke na sav o kisiku ovisan morski život.



Ne samo što je život uspio opstati već je ledeno doba možda igralo i ulogu u evoluciji složenijih oblika života, potičući veću raznolikost, piše CNN.