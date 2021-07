Kako se odjaviti s Netflixa na svim uređajima odjednom? Ništa lakše

Pokazat ćemo vam kako se jednim potezom možete odjaviti sa svih smartfona, tableta, televizora i račuala

Proces odjave pomoću internetskog preglednika je relativno jednostavan proces. Odite na netflix.com, prijavite se na svoj račun i pod postavkama (Settings) birajte stavku 'Sign out of all devices'. Na sljedećem ćete ekranu potvrditi zahtjev klikom na odjavu, odnosno 'Sign Out'. Proces odjave trajat će do osam sati, upozorava Makeuseof .

Kako se odjaviti sa svih uređaja odjednom na Androidu?



Ako na Android uređaju imate Netflix aplikaciju, za masovnu odjavu vam neće trebati preglednik. U aplikaciji samo odaberite profil, pritisnite na More, izaberite račun i odite do Settings > Sign out of all devices. Nakon toga samo potvrdite odjavu i pričekajte do osam sati da vas sustav odjavi sa svih uređaja.



Kako se odjaviti sa svih uređaja odjednom na iOS-u?



Netflix za iPhone i iPad na iOS-u nema opciju za odjavu sa svih uređaja, što znači da ćete odjavu morati napraviti pomoću preglednika.

Nakon što ste se odjavili sa svih uređaja, predlažemo da promijenite lozinku.