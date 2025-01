Pogledajte što se događa s mozgom kad uzmemo pauzu od društvenih mreža

Naime sintagma brain rot označava pogoršanje mentalnog ili intelektualnog zdravlja osobe uslijed beskrajnog skrolanja društvenim mrežama. Međutim smanjiti vrijeme provedeno na njima nije lako , iako se tako na prvu možda čini. A mnogima je to istovremeno na popisu novogodišnjih odluka.

Anna Lembke, stručnjakinja za ovisnosti i autorica knjige 'Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence', objašnjava da se ljudi mogu navući na digitalne medije na isti način kao na drogu. Svaki lajk, komentar ili simpatičan video mačke potiče lučenje dopamina, hormona sreće, u mozgu.

Međutim on teži održavanju ravnoteže dopamina, što Lembke opisuje kao mehanizam klackalice. Neprestano skrolanje remeti tu ravnotežu, pa mozak s vremenom smanjuje proizvodnju dopamina ili usporava njegov prijenos. To može dovesti do stanja 'dopaminske deficijencije' te nam treba više vremena na mreži da bismo se dobro osjećali.

Pauza od društvenih mreža može pomoći mozgu da resetira sustav nagrađivanja i prekine ciklus kompulzivne konzumacije sadržaja.