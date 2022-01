Kako pametno započeti novu godinu?

Nakon što smo proslavili doček Nove godine stiglo je vrijeme da razmislimo o novogodišnjim odlukama! Svaka nova godina je novi početak, a ujedno i prilika prema promjenama kojima težimo. Uvijek je dobro pogledati gdje se nalazimo, što želimo promijeniti i koje korake moramo poduzeti kako bi uspješno stigli do svojeg cilja. Često tražimo način da novu godinu započnemo svježi – razmišljamo o promjeni izgleda, novim aktivnostima, promjenama vezano za poslovni i privatni život

Kako bi uspješno krenuli naprijed i nešto promijenili bitno je dobro razmisliti što nam je trenutno nepotrebno i kako možemo napraviti dovoljno mjesta za nešto novo. Ovo naročito vrijedi za stvari, uređaje i sve što smo sakupljali tijekom svih ovih godina, a zapravo ih vrlo često ne koristimo. Suvišni predmeti nam samo skupljaju prašinu, zato je bitno donijeti pametne odluke kod odabira uređaja koji će nam pomoći u obavljanju svakodnevnih zadataka, poslu, zabavi, ali nam značajno uštedjeti i vrijeme. Startajmo u novu godinu uz dodir pametne tehnologije.

Ako se zapitamo što želimo u novoj godini ili što nam nedostaje u životu? Koji je vaš odgovor? Možda nam nedostaje upoznavanje novih ljudi i druženje pa možemo sudjelovati u nekom zanimljivom meetup-u, provođenje kvalitetnog vremena u prirodi, briga za zdravlje i sportske aktivnosti, stjecanje novih znanja putem različitih webinara i online edukacija. Bitno je da se dobro pripremite kako bi imali odličan doživljaj. Iz tog razloga potražili smo laptope koji će vam to omogućiti – Asus Vivobook, Acer Aspire 5 ili laptopi Lenovo naša su topla preporuka.

Možda poželimo i više vremena za sebe pa odlučimo potražiti uređaje koji će nam svojom pametnom tehnologijom uštedjeti vrlo dragocjeno vrijeme. U današnje vrijeme bijela tehnika postoji sve pametnija te uređaji poput perilice rublja, perilice posuđa, sušilice rublja i sl. poznatih brendova, kao što je Bosch, olakšavaju nam svakodnevni život, a uz njih laptop, računalo ili smartphone postali su nešto što svatko od nas mora imati, razlika je samo u brzini, memoriji i mogućnostima koje nam pružaju ovi pametni uređaji.

Postoji li nešto o čemu ste oduvijek sanjali, a da to do sada nikako niste ostvarili? Možda je ova godina savršeni izbor za to. Možda ste željeli otputovati negdje daleko, upoznati drugačiju kulturu ili okusiti tamošnje specijalitete. U ovoj predivnoj avanturi svakako će vam savršeni suputnik biti Xiaomi 11 Lite 5G ili dron DJI Mavic Mini 2 koji će ove divne trenutke zabilježiti i pretvoriti u nezaboravna sjećanja. Ako ste više avanturist možda je vaše želja da probate skok s padobranom, bungee jumping ili ludu vožnju brdskim biciklom – ako klimate glavom dok ovo čitate sigurno je vrijeme da to i učinite. Nemojte zaboraviti ponijeti svoju sportsku digitalnu kameru GOPRO HERO9 Black jer bitno je imati dokaz da ste stigli do svojeg cilja. Možda nije loša ideja provjeriti svoje vještine u gaming svijetu te pokazati svoj talent drugima. Napredovati i postati pobjednik odličan je osjećaj, ali to može biti jednostavnije ako uz sebe imate laptop vrhunskih performansi kao što je Acer Nitro 5 ili ste više pobornik gaming računala uz koje će gaming miš, tipkovnica i slušalice učiniti vaše poteze još preciznijima.