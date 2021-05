Želite više privatnosti na Viberu? Skriveni razgovor i još nekoliko opcija će vam dobro doći

Popularna aplikacija nudi nekoliko vrlo korisnih alata za očuvanje korisničke privatnosti, no neke od njih potrebno je aktivirati

Viber je korisna aplikacija za dopisivanje i videopozive, a makar pruža razinu privatnosti, i dalje neke najkorisnije značajke skriva duboko u izbornicima. Upravo je zato prije početka korištenja poželjno provjeriti postavke za privatnost koje se nalaze u izborniku More > Settings > Privacy. U njemu ćete pronaći postavke za sve, od ograničenja broja kontakata do privatnih razgovora.

Odredite tko vas smije pozvati u grupni razgovor

Za ovu korisnu značajku potrebno je ući u postavke te možete birati želite li pozive omogućiti svima ili samo sačuvanim kontaktima. Za aktivaciju značajke uđite u Settings > Privacy > Control Who Can Add You To Groups i birajte jednu od mogućnosti, objašnjavaju iz Vibera.

Zaključajte ekran Vibera dok radite na računalu

Ponekad više osoba ima pristup vašem stolnom računalu, no to ne znači da s njima morate dijeliti svoj Viber. Dok koristite Viber za stolna računala, možete postaviti lozinku koja otključava sučelje aplikacije. Više informacija o ovom načinu rada možete pronaći u More > Set a Viber-screen Lock.