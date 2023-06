Kako izabrati pravu? Ovo su najbolje gejming konzole u 2023.

PlayStation 5 pruža zadivljujuću grafiku i besprijekorne performanse kojima ne može parirati nijedna od konzola ove generacije. Sony se držao tradicionalnog ciklusa nadogradnje hardvera za PS5, značajno poboljšavajući procesorsku snagu i vizualnu dosljednost u odnosu na prethodnu generaciju, predstavljajući novi gamepad s naprednim haptičkim sustavom. DualSense, najnoviji Sonyjev kontroler, nudi intenzivnu i preciznu taktilnu povratnu informaciju duž rukohvata, a ima i prilagodljive okidače, što znači da se napetost u tipkama R2 i L2 mijenja kako igrači opremaju razna oružja i alate. Ovu značajku nećete pronaći na Xboxu.

PS5 nudi biblioteku ekskluzivnih igara, uključujući God of War: Ragnarök, Returnal, remake Demon’s Soulsa, Insomniacovu seriju Spider-Man, svaku igru The Last of Us i ponovno izdanje te litaniju naslova Final Fantasy. PlayStation Plus Premium, najviša razina Sonyjeve usluge mjesečne pretplate, dodaje streaming u oblaku, besplatne igre i katalog za preuzimanje u bilo kojem trenutku.

Najmoćnija konzola za štedljivce: Xbox Series X