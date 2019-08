Kako će izgledati smartfoni budućnosti? Evo nekoliko teorija

Moderna tehnologija svakim danom srlja prema naprijed i mnogi pretpostavljaju da ćemo za nekoliko godina potpuno drukčije gledati na mobilnu komunikaciju. Evo kakva bi nas budućnost mogla čekati

Znamo da će ova prognoza za nekoliko godina možda zvučati smiješno, pogotovo ako mobilne tehnologije 'odveslaju' u sasvim drugom smijeru - no sa sustavnim usporavanjem mobilne industrije i porastom tržišta nosivih uređaja, vrlo je vjerojatno da će spravice poput pametnih satova kroz nekoliko godina postati pojavom koju ćemo susretati jako, jako često.

S obzirom da je pred nama era električnih i hibridnih automobila pogonjenih umjetnom inteligencijom, velike su šanse da ćemo mobilnim uređajima raditi puno više stvari nego danas, odnosno da će oni biti puno bolje integrirani sa našim svakodnevnim životom. Uz dostatnu dozu biografske zaštite, doduše, korisnici bi se mogli odvažiti i početi koristiti sučelje smartfona za pokretanje automobila ili besprijekornu kontrolu uređaja u neposrednoj blizini. IOT (Internet stvari) tehnologije munjevito srljaju prema naprijed, što nas dovodi do još jedne pretpostavke, a to je da smartfoni više neće biti jedan uređaj, već digitalna usluga koja se proteže kroz više dostupnih platformi.

Primjerice, ako želite pogledati video koji stremate preko modema ugrađenog u vašem centralnom uređaju, bio on doslovno smartfon ili privjesak na vašoj ogrlici, moći ćete ih gledati na TV-u ili ekranu koji je mali, lagan i praktičan te kojeg možete aktivirati gdje god bili. Ovo znači da forma pametnog telefona možda više neće biti definirana kao danas, već da ćemo njegove funkcije imati kamo god krenuli. Sve što će nam trebati su dobre slušalice i eventualno perolaki prenosivi ekran.

Skriveno sučelje

Ovo možda zvuči kao ekstremni scenarij, no zamislite budućnost u kojoj uređajem više ne morate upravljati dodirom prsta, već pokretom oka ili mislima. Tehnologija za precizno očitavanje moždanih valova već je prisutna i danas. Kroz nekoliko godina bi, uz uvjet da dovoljno velikih kompanija u nju odluči investirati, mogla postati svojevrsnim standarom digitalnih sučelja. Ovo ne znači da biste treptajem oka ili kihanjem mogli slučajno kupiti ogrlicu od milijun kuna koju ste znatiželjno gledali, s obzirom da će cijelo sučelje biti specifično trenirano da razaznaje slučajne geste, misli ili pokrete od namjernih.

Ovo zvuči prilično strašno, no seže prema trendovima koje najveće marketinške kompanije istražuju već danas. Kako bi se to moglo reflektirati na smartfone? Za početak, sve što radimo na njima bilo bi sto puta brže. Nadalje, to bi promijenilo ergonomiju samih uređaja zato jer više nitko ne bi brinuo gdje se nalazi tipkovnica ili koju tipku treba pritisnuti da bi se stišao zvuk.

Dobrodošli u budućnost, nadamo se da vam se sviđa.