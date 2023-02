Jubilarni Bug Future Show ruši rekorde u produkciji Buga i Hrvatskog Telekoma

Jubilarni 10. Bug Future Show okupio je zagrebačkom Mozaik centru u Zagrebu 2. veljače rekordan broj od pet tisuća posjetitelja. Pod motom Perfect Ten u organizaciji tehnološkog magazina Bug i glavnog partnera Hrvatskog Telekoma na showu su predstavljeni novi tehnološki trendovi i nagrađene tehnološke ideje

"Hrvatski Telekom iz godine u godinu nudi nove načine korištenja tehnologije, omogućujući korisnicima brzi pristup do više stvari koje vole. Inovacije, tehnološki napredak i omogućavanje prilika koje digitalizacija pruža upravo je ono što već deset godina promoviramo na najvećem hrvatskom tehnološkom spektaklu. Hrvatski Telekom je od prvog dana partner najvećem tehnološkom spektaklu u Hrvatskoj i drago nam je što zajedno već cijelo desetljeće dijelimo uspješnu praksu našoj ICT zajednici", istaknuo je Bojan Mušćet, urednik digitalnih sadržaja u Hrvatskom Telekomu.

Poseban gost jubilarnoga Bug Future Showa bio je Tim Stevens, bivši tehnološki urednik mnogih važnih IT američkih medija, od Engadgeta do Cneta, a danas freelancera. On je predstavio deset tehnoloških trendova koje treba pratiti u sljedećih deset mjeseci, jer donose velike promjene - od kriptovaluta do autonomnih vozila. Specijalnost su mu električni automobili, a za vrijeme boravka u Hrvatskoj on će isprobati automobil Rimac Nevera. Svoja iskustva objasnio je u razgovoru s Matom Rimcem.