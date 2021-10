Još niste napravili sigurnosnu kopiju Androida? Učinite to što prije, evo i kako

Mijenjate smartfon ili želite osigurati podatke koje imate na trenutnom? Pohranite sve važne podatke poput poruka, fotografija i aplikacija u nekoliko jednostavnih koraka

Sigurnosne pohrane podataka, sigurnosne kopije ili backupi jedan su od najvažnijih segmenata digitalnog zdravlja vašeg Androida. Oni čuvaju vaše podatke u slučaju da se uređaju nešto dogodi, a također služe pri prijelazu s jednog smartfona na drugi. Evo kako ih možete napraviti.

Pohrana na Google

Najjednostavniji način spremanja sigurnosne kopije uz pomoć Googleovog clouda koji je ugrađen u Android. Da biste ga pokrenuli, odite u Settings>Google>Backup. Na vrhu izbornika piše koliko je zapremnine dostupno na vašem računu.

Ispod toga vidjet ćete opciju pod imenom 'Backup to Google Drive' koju možete aktivirati. Ako imate instaliran Google One, pisat će 'Backup to Google One'.

Ispod nje ćete vidjeti tipku 'Back up now' kojom se pokreće snimanje sigurnosne kopije. Pritisnite ju. Zapamtite da za snimanje sigurnosnih kopija treba i do nekoliko sati ako ih, naravno, niste do sad radili. Najbolje što možete napraviti je spojiti uređaj na punjač i Wi-Fi preko noći prije nego što pokrenete proceduru.

Na dnu ćete vidjeti detalje vaše sigurnosne kopije. Pritisnite na Photos & Videos i osigurajte da je uključena stavka Back up & sync. Ovo također možete raditi u izborniku aplikacije Google Photos.

Na dnu detalja o sigurnosnim kopijama pronaći ćete stavku Google Account data (kojoj se također može pristupiti pomoću izbornika Settings > Accounts > Vaš profil > Account sync). Ovdje možete birati što točno želite sinkronizirati s vašim Google računom. Na listi ćete vidjeti različite stvari zavisno o aplikacijama i uslugama koje koristite.