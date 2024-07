Jesu li hrvatske tvrtke spremne za AI? 'Tko ga ne implementira, njegova propast već je krenula'

Hrvatski startup Qubinets i Ernst&Young (EY) provode istraživanje o spremnosti organizacija za uvođenje AI tehnologija. Kako izgleda trenutna primjena AI-ja u poslovanju, što sve tvrtke moraju napraviti prije njegove implementacije, koje su mu glavne prednosti, ali i izazovi te jesu li tvrtke spremne na to? Neke su to od tema o kojima smo razgovarali s Ivanom Konjevodom, izvršnim direktorom Qubinetsa

Kako su Qubinets i Ernst&Young došli na ideju o istraživanju spremnosti organizacija za uvođenje AI-ja te kakav to pregled donosi vama, a kakav tržištu i tvrtkama? Partnerstvo između Ernst & Younga (EY) i Qubinetsa razvilo se prirodno. Qubinets, inovativni startup koji se tek probija na tržište, i EY, svjetski etablirana konzultantska tvrtka iz 'Big 4', prepoznali su zajednički interes u povezivanju novih ideja i proizvoda za svoje klijente. Tim Qubinetsa bavi se AI-jem posljednjih sedam godina, ali izlaskom ChatGPT-ja, AI je pokrenuo lavinu događaja; od investicija do svakodnevne primjene AI mehanizama. Međutim korištenje AI-ja u svakodnevnom poslovanju nije jednostavno zbog spremnosti tvrtki i njihove infrastrukture za podršku AI mehanizmima. Kroz razgovore, zaključili smo da prvi korak suradnje između EY-a i Qubinetsa treba biti istraživanje putem upitnika kako bismo dobili informacije o spremnosti tvrtki za tranziciju na AI, što im to donosi i vide li sam potencijal AI-ja. Ove informacije bit će ključne za donošenje odluka i strategija za buduće poslovanje. S ovim saznanjima EY će svojim klijentima moći ponuditi izradu plana strategije prelaska na AI, a Qubinets će pružiti podatkovnu infrastrukturu koja podržava AI mehanizme i olakšava tranziciju sa zastarjelih tehnologija na najnovije skalabilne tehnologije. U koliko organizacija provodite istraživanje, koliko će to trajati i kad možemo očekivati rezultate? Ispitivanje će biti provedeno u više od 300 organizacija. Trajat će dva mjeseca tijekom ljeta. Odmah po ispunjenju upitnika tvrtka će dobiti svoj rezultat, a po završetku istraživanja i competitive landscape - kontekst svoje pozicije u odnosu na druge ispitanike.

Koliko po vašim saznanjima tvrtki već koristi AI u svom poslovanju? Po nekom vlastitom iskustvu, od vremena u kojem se krene pričati da svi koriste novu tehnologiju pa do trenutka u kojem je stvarno počnu koristiti prođe od pet do sedam godina. Primjer je korištenje clouda. Godine 2009. krenula je priča o njemu, a tek 2016. počela je veća primjena. Tako da trenutno tvrtke više pričaju o AI-ju i konceptima, a korištenje je svedeno na ChatGPT ili na alate koji se vežu uz OpenAI. Tako da bih, po slobodnoj procjeni, rekao da jako mali broj tvrtki koristi AI za poslovanje, a da velik broj zaposlenika koristi spomenute AI alate za pisanje mailova, dokumentacije, izračuna itd.

Koje su glavne prednosti za organizacije koje prve istraže i implementiraju AI tehnologije u svoje poslovanje? Prednosti korištenja AI-ja u poslovanju stvarno su mnogobrojne - od povećanja točnosti i brzine izvršavanja zadataka do smanjenja resursa koji su bili potrebni da se riješe određeni zadaci, uz mogućnost predviđanja i predlaganje određenih akcija na osnovi povijesnih podataka, praćenje događaja u stvarnom vremenu i preventivno reagiranje na potencijalne anomalije, personalizaciju prema svakom korisniku itd. Jednostavno je - tko već sada ne krene u procese implementacije AI-ja u svoje poslovanje, neće biti konkurentan na tržištu u jako kratkom vremenskom periodu. AI alati poput ChatGPT-ja naveliko se koriste. Zašto su tvrtke još uvijek oprezne u uvođenju tih tehnologija u svoje poslovne procese? To je jednostavno proces prilagodbe. Pojedinac se ne brine o svojim podacima ako će mu to rješenje ubrzati i olakšati rad. No tvrtke ovise o internim podacima te imaju obaveze prema podacima svojih zaposlenika i oni se puno teže upuštaju u nove procese koji ulaze u sfere podataka bez istraženih svih mogućnosti koje mogu proizaći iz korištenja AI alata. Zamislite da zaposlenik koji radi u banci treba napisati izvještaj za 100.000 korisnika kredita do 100.000 eura, pa uzme podatke 100.000 klijenata iz banke i stavi ih u ChatGPT da mu generira izvještaj. Svi ti podaci bili bi javno dostupni i tu bi nastao kaos. Međutim OpenAI je javno rješenje, a drugo rješenje je da tvrtke grade svoje privatne ChatGPT alate, tako da svi zahtjevi ostaju unutar tvrtke. Trenutno je još skupo da svatko sebi gradi svoj ChatGPT, ali uskoro možemo i to očekivati.

Koristite li vi AI alate u svojoj tvrtki i u kojoj mjeri te za što? U Qubinetsu svakodnevno koristimo AI alate - od primjene AI-ja za automatizirani nadzor platforme Qubinets, preko kreiranje AI agenta za automatizaciju akcija u različitim industrijama, pa do korištenja AI alata za generiranje sadržaja. Kako vidite evoluciju AI agenata i na koji način oni nadilaze trenutne mogućnosti alata poput ChatGPT-ja? Što su uopće AI agenti? AI agenti su budućnost, u to sam uvjeren. Oni nam štede vrijeme te odrađuju određene poslove brže i optimiziranije nego što ih mi trenutno radimo. Naprimjer, želim otići na godišnji u Kolumbiju. Da bih otišao tamo, moram pogledati puno parametara i potrošiti puno vremena; od izbora godišnjeg doba u kojem je najbolje putovati, što vidjeti, što jesti, pa do izbora smještaja i prijevoza do tamo. AI agentu mogao bih samo reći/napisati da želim ići u Kolumbiju pa da on istraži kad je najbolje ići, gdje je najbolje jesti, što je najbolje vidjeti itd. Znači, vrijeme koje bih utrošio smanjilo bi s više sati ili dana na jedan upit. ChatGPT je sveobuhvatan javni AI alat, a AI agenta možemo koristiti za specifične zadatke unutar organizacija i trenirati ga na podacima koji ne bi trebali biti javno dostupni. Koje su najveće prepreke s kojima se tvrtke suočavaju kada pokušavaju implementirati AI rješenja? Jedan od problema je nedostatak poznavanja AI tehnologija, nedostatak stručnjaka koji bi mogli raditi s AI tehnologijama, budžet za implementaciju i strah od promjene. U većini slučajeva nedostatak znanja i novca su glavne prepreke za implementaciju AI-ja. EY poznavanjem procesa velikih korporacija i mogućnošću utjecaja na tržište na globalnoj razini želi pokrenuti što veću svijest o AI-ju i njegovoj primjeni. Qubinets pak svojim rješenjem omogućuje brzu i jednostavniju tranziciju na AI podatkovnu infrastrukturu.

Koja će specifična područja/sektori najviše profitirati od uvođenja AI-ja i kako? Personalizacija korisnika – svaki korisnik ima određene navike i želi da se popusti ili kampanje kreiraju prema njegovim potrebama, a ne općenito. Ako idem u trgovinu svaki petak u 20 sati i kupujem Vindijin jogurt, onda želim da AI prepozna moje navike i da mi trgovina u petak u 20 sati ponudi sniženje tog jogurta te možda predloži neki proizvod koji dobro ide uz njega. Zdravstvo – dijagnostika i liječenje. AI bi mogao prema unesenim simptomima pretražiti sve pacijente s istim simptomima i jako brzo donijeti zaključak o kojoj bolesti je riječ te kako je najbolje i najbrže liječiti itd. Proizvodnja – prediktivna analitika. Praćenje svih strojeva u tvornici. Ako jedan od strojeva počne slabije raditi, AI može izračunati u kojem periodu će doći do totalnog kvara i kada da se zamijeni određeni dio tako da dođe do najmanjeg mogućeg zastoja u proizvodnji. Financijske usluge – prevencija prevara, znači detekcija sumnjivih transakcija u stvarnom vremenu i njihovo blokiranje. AI će unaprijediti veliku većinu poslovanja, pa čak i neke za koje nam se trenutno čini da u njima AI nema što raditi.

Koliko je važno imati pristup relevantnim poslovnim podacima prilikom implementacije AI rješenja te kako se osigurava sigurnost tih podataka? Podatci su ključ svega. Ako nema podataka ili su loši, AI će raditi loše. Zato se u Qubinetsu i baziramo na podatkovnoj infrastrukturi. Želimo omogućiti korisnicima AI podatkovnu infrastrukturu da bi AI alati mogli dobro izvršavati svoje zadatke.

Što se tiče sigurnosti, ako koristimo javne AI alate, onda nam sigurnost nije prioritet. Međutim, kao što sam već spomenuo, sigurnost je ključni faktor za tvrtke. Prije bilo kakvih AI alata, tvrtke provode dosta vremena da bi analizirale sigurnost podataka tijekom korištenja AI alata. Korištenje vlastitih servera ili usluga podatkovnih centara podiže sigurnost na viši nivo. Osim fizičke sigurnosti, postoji više nivoa zaštite samih podataka, poput šifriranja, anonimizacije, kontrole pristupa, implementacije regulativa i standarda poput GDPR-a, redovite sigurnosne provjere i testiranja. Koji su ključni indikatori spremnosti organizacije za uvođenje AI tehnologija prema vašem istraživanju? Ključna stavka je spremna i skalabilna podatkovna infrastruktura za obradu podataka i integraciju s postojećim sustavima. Kada je infrastruktura spremna, podaci moraju biti kvalitetni i ispravni, a sigurnost na najvišem nivou. Tek tada se može reći da je tvrtka spremna za AI alate. Kako vidite budućnost AI-ja u poslovanju u narednih pet do 10 godina i koje promjene predviđate? U narednih pet do 10 godina predviđam AI kao mainstream tehnologiju te njezinu široku primjenu u svim sferama društva - od djece u školama do direktora u tvrtkama. ChatGPT će vjerojatno biti nešto što se nekad koristilo, a AI će biti glavni alat u svim industrijama. Produktivnost i učinkovitost će se drastično povećati, pogotovo u IT industriji. Klijenti neće trebati velik broj programera i nekoliko godina da razviju željeni proizvod, već će se u nekoliko iteracija pomoću AI-ja generirati željena aplikacija u nekoliko dana. Čak mislim da će se za 10 godina AI koristiti i u robotici, pa će postojati roboti za gradilišta, pomoću kojih će se puno brže i točnije moći izvoditi radovi.

Ivan Konjevod: 'Prva točka pripreme je osvještavanje trenutnog stanja u poslovanju. Nakon toga se treba odrediti strategija digitalne transformacije prema AI-ju, koja će služiti kao smjernica. Investiranje u podatkovnu infrastrukturu je ključno. Cloud tehnologije (public/private), skalabilna infrastruktura, kontejnerizacija, sigurnost - to su neke od must have značajki i ono što Qubinets pruža na svojoj platformi. Dakle edukacija i testiranja na manjim pilot-projektima prije nego se napravi tranzicija na AI. Smatram da tko ne migrira na AI, neće biti konkurentan i njegova propast već je krenula.'