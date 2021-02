[FOTO] Jeff Bezos - čovjek koji se odrekao upravljanja Amazonom kako bi se posvetio mladenačkim fantazijama o osvajanju svemira

Jeff Bezos odstupit će s mjesta izvršnog direktora Amazona u trećem kvartalu ove godine, glasila je vijest koja je u utorak obišla svijet. Vlasnik i osnivač kompanije tako će natezanje s nezadovoljnim radnicima ostaviti svom nasljedniku, a njemu će ostati više vremena za filantropiju, uređivanje novina i svemirske dvoboje s Elonom Muskom, čovjekom koji ga je nedavno svrgnuo s pozicije najbogatijeg na svijetu

Jeff Bezos je, zna se, nadaleko poznat kao osnivač, izvršni direktor i predsjednik Amazona i njegova je karijera jedna od najvećih priča o uspjehu u moderno doba interneta. Prije no što se toliko abnormalno obogatio Bezos je bio sve samo ne razmaženi deran iz imućne obitelji.

Bezosov djed po majci bio je regionalni direktor Američke komisije za atomsku energiju u Albuquerqueu koji se rano povukao na obiteljski ranč u Teksasu, na kojem će mali Jeff provesti mnoga bezbrižna ljeta. A kad se obogatio, kupio je taj ranč i sve one u okolici kako bi ih proširio s prvotnih 10.000 na 120.000 hektara. Baka mu je pak bila rođakinja country pjevača Georgea Straita.

Njegov biološki otac izgubio je svaki kontakt sa sinom. Vozio je monocikl i radio u cirkusu i pojma nije imao da mu je sin izrastao u jednog od najbogatijih ljudi na svijetu. Kad su ih nakon dugo godina spojili zahvaljujući Bradu Stoneu, autoru Bezosove biografije iz 2013., njih su dvojica zakopala sve ratne sjekire, ako ih je uopće bilo među njima. Jeff je uvijek tvrdio da ocu nikad nije zamjerio to što ga je napustio. Ted Jorgensen umro je 2015. u 71. godini.

Jeff je, kažu, odmalena bio kreativan i nemirna duha . Nije mu se dalo spavati u dječjem krevetiću pa ga je sam rastavio odvijačem. Do srednje škole garažu je pretvorio u kućni laboratorij za vlastite izume.

Bezos je studirao na Princetonu, na kojem je diplomirao elektrotehniku i računarstvo s prosjekom ocjena 4,2. Bio je i član bratstva Phi Beta Kappa , kluba Quadrangle i predsjednik lokalnog ogranka studentske udruge za istraživanje i razvoj svemira ( SEDS ). Nudili su mu posao u Intelu, Bell Labsu i Andersen Consultingu, no on se zaposlio u fitech tvrtki Fitel. Potom se okušao i u investicijskoj tvrtki D.E. Shaw .

Amazon je, kako dolikuje biografiji tipičnog milijardera s liste najbogatijih ljudi svijeta, pokrenuo u svojoj garaži . Bilo je to sasvim logično mjesto za razvoj malog biznisa od nule. Dobro, ne baš od nule, jer su njegov projekt s 300.000 dolara životne ušteđevine podržali roditelji.

Danas zvuči neuvjerljivo, no Bezosu nisu uvijek cvale ruže i posao je znao zapinjati. Godine 2002. tvrtka mu je zamalo bankrotirala . Tada je zatvorio distribucijske centre i otpustio 14 posto radnika, no već se sljedeće godine biznis oporavio toliko da je zabilježena dobit od 400 milijuna dolara. Slijedilo je predstavljanje Amazon Kindlea, pa 600 milijuna dolara vrijedan ugovor s CAI-om, nakon čega je Amazon postao najveći svjetski trgovac na malo.

Amazon nije bio prvi izbor imena nove Bezosove kompanije. Svoju tvrtku naumio je nazvati Cadabra ; mislio je da taj naziv asocira na čaroliju, no u praksi se pokazalo da su ljudi s druge strane telefonske linije često pogrešno čuli pa bi mislili da se kompanija zove cadaver (lešina, truplo) i prekinuli bi svaki daljnji razgovor. Na kraju se Bezos odlučio za ime po najvećoj rijeci na svijetu. To je bilo u skladu s njegovim planom da od firme napravi najveću knjižaru na svijetu .

'Izbjegavajte helikoptere kad god je to moguće', poručio je kasnije Bezos. 'Nisu toliko pouzdani kao zrakoplovi s fiksnim krilima.'

Do milijardi nitko nije došao vukući ziheraške poteze, pa tako nije ni Bezos. No u životu treba imati i sreće, a ona ga je najviše pomilovala 2003. Naime te je godine, dok je sa svojom odvjetnicom, vodičem i pilotom u helikopteru Aérospatiale Gazelle letio iznad zapadnog Teksasa, doživio je ozbiljnu nesreću. Pod naletom jakog vjetra letjelica se preokrenula i survala u potok, a kabina se počela puniti vodom. Srećom, svi su se izvukli iz olupine , uglavnom bez težih ozljeda; jedino je odvjetnica u nesreći slomila kralježak.

U to doba Bezos je započeo s redovitom prodajom dijela dionica kako bi novcem namirio svoje druge projekte do kojih mu je bilo stalo. Zapošljavao je i na lopate; samo 2017. zaposlio je 130.000 novih skladištara u svojim distributivnim centrima.

Bezosa znamo kao vlasnika Amazona, poznat je i kao osnivač Blue Origina, tvrtke s kojom namjerava osvojiti i svemir, no manje je poznato to da je u njegovim rukama i ugledni američki dnevni list Washington Post. Ovu novinsku tvrtku kupio je 2013. godine za 250 milijuna dolara. U to se doba procjenjivalo da Bezos vrijedi više od 25 milijardi dolara. A čim se pročulo tko je novi vlasnik novina, vrijednost Postovih dionica porasla je za 5,5 posto. Poboljšalo se i poslovanje pa su novine svom gazdi počele donositi dobit.

Blue Origin, tvrtka za proizvodnju zrakoplova i suborbitalne usluge svemirskih letova, uzletjela je 2000. godine.