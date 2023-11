Japan podmorskom erupcijom dobio novi otok

Erupcija je počela 21. listopada, a deset dana kasnije lava je došla do morske površine i počela se stvarati nova kopnena masa. Kako su izvijestili japanski znanstvenici, izlazak vulkanskog pepela je značajno ubrzao početkom studenoga, pa jedan dio odnosi more. No, nastavi li se i izlazak lave, novo kopno moglo bi na tom mjestu ostati zauvijek.

Formiranje novih otoka vulkanskim eksplozijama nije novost. Proces je jednostavan: podmorski vulkani izbacuju otopljeni materijala kojeg more ubrzano hladi, stvrdnjava i time formira čvrsto tlo koje ponekad naraste iznad razine mora. Sličan primjer dogodio se u kolovozu 2021. nakon erupcije podmorskog vulkana Fukutoku-Okanoba, na istom dijelu Pacifika gdje je sad nastalo novo kopno.