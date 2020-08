Jako su zabrinuti: Appleov iOS 14 mogao bi 'ugroziti poslovanje Facebooka'

Facebook smatra da će Appleov novi sustav za zaštitu privatnosti ugroziti Facebookovo poslovanje. Apple u novom iOS-u 14, naime, planira otežati sakupljanje korisničkih podataka bez njihov osobne dozvole

Facebook je sredinom tjedna objavio blog u kojem opisuje promjene koje će iOS 14 donijeti na scenu. Apple, naime, planira zabraniti aplikacijama da prate korisnike uz pomoć jedinstvenog koda uređaja, odnosno IDFA, osim ako, naravno, oni to eksplicitno dozvole. Facebookov Audience Network ovaj jedinstveni kod koristi kako bi prepoznao korisnike i personalizirao reklame u vanjskim aplikacijama, odnosno aplikacijama koje izdaju druge kompanije.

Apple s novim operativnom sustavom planira kompanijama otežati praćenje iOS uređaja kroz aplikacije do te mjere da je Facebook cijeli pothvat službeno proglasio velikom opasnošću za mali djelić njihovog poslovanja, piše Business Insider .

Facebook tvrdi da će blokada IDFA imati veliki udar na Audience Network, smanjivši zaradu na iOS-u za čak 50 posto zato jer nakon toga više neće biti moguće dostavljati 'vrijednije ciljane reklame'. Cijela stvar bi čak mogla potaknuti Facebook da prestane razvijati Audience Network za iOS.

'Ne radi se o promjeni koju želimo napraviti, no nažalost Appleove nadogradnje za iOS 14 su na jednostavno na to prisilile. Unatoč našim velikim naporima, Audience Network će postati neučinkovit na iOS-u 14 do te mjere da ćemo uslugu prestati nuditi na iOS uređajima' piše u blogu.

Briga za zajednicu

Audience Network je, podsjedimo, mali djelić Facebookove tvornice novca, a njegov je zadatak plasiranje reklama unutar aplikacija. Facebook naglašava da utjecaja na reklamiranje putem Instagrama i Facebooka neće biti. Svaki pokušaj zaustavljanja sakupljanja podataka izravna je prijetnja Facebooku, no kompanija je u nedavnom izlaganju za javnost kao najveće žrtve opisala - vanjske razvojne timove.

Nemogućnost malih poduzetnika da, prema Facebooku, reklamiraju svoje proizvode specifičnoj publici moglo bi imati 'opasni makro-ekonomski utjecaj'. Riječ je o argumentu koji je Facebook ponovio u gore spomenutom blogu: 'Razumijemo da će iOS 14 nanijeti štetu mnogim developerima i izdavačima kojima je već sad teško poslovati zbog krize. Radimo sa preko 19.000 razvojnih timova i izdavača diljem svijeta te smo im samo u 2019. isplatili nekoliko milijardi dolara. Egzistencija tih manjih poduzetnika zavisi o podršci u obliku ciljanog reklamiranja'.