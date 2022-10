IT tvrtka Q otvorila ured u Beogradu

IT tvrtka Q svečano je otvorila svoj ured u Beogradu nakon što je prije pola godine proširila svoje poslovanje na tamošnje tržište i pojačala svoj tim stručnjacima iz Srbije. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja ureda u Londonu, Beograd je treći ured Q-a u kojem će se raditi na projektima za kompanije s 22 globalna tržišta

IT tvrtka Q svečano je otvorila svoj ured u Beogradu nakon što je prije pola godine proširila svoje poslovanje na tamošnje tržište i pojačala svoj tim stručnjacima iz Srbije. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja ureda u Londonu, Beograd je treći ured Q-a u kojem će se raditi na projektima za kompanije s 22 globalna tržišta.

Q u Srbiji već zapošljava 18 ljudi, a plan mu je angažiranje novih snaga kako bi u beogradskom uredu do kraja godine radilo 30 do 40 zaposlenika. IT-jevcima u Srbiji Q nudi rad na projektima klijenata kao što su Novartis, The Times, Manpower Group, Smart Pension, Vaillant, Hilti i brojni drugi. Uz to, Q intenzivno radi na tome da izjednači broj benefita koje nudi svojim ljudima u Hrvatskoj, a njih je preko 30 u što spadaju razne subvencije, bonusi, edukacijski budžeti, slobodni dani te razna događanja i eventi.